TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が21日、パーソナリティーを務める同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に出演。濃縮還元ジュースにまつわる思い出を語った。

この日は父の日で、リスナーから父親にまつわるエピソードを募集。小学生の頃に初めてすき焼きを食べたというリスナーからのメールを紹介した。

初の牛肉に舞いあがっていると、父親が誤って鍋に酢を注いでしまったというエピソードを読み上げた安住アナ。すると「私も小学校2年生ぐらいかな。家に父の仕事の関係のお中元でジュースが届いたんだよね。濃縮還元ジュースっていう」と振り返った。

また「『濃縮還元』っていう文字を見て、うちの母が『これは水で薄めるカルピスタイプのジュースなんだ』って思ったんだけど、それはストレートで飲んでいい、すでに濃縮で還元されているストレートジュースっていうことだったんだけども。それをすごい楽しみにしててね。りんごだったかパイナップルだったか」と続けた。

そして「箱からうやうやしく開けてね。『高級なものだから』って言って。母がそれを水で割っちゃったんだよね、それをね」と苦笑い。「そしたらものすごいうすーいパイナップルジュースみたいなのができてね。うん。すっごい、どうしようもないぐらい落ち込んだ記憶が」と当時の落胆を語った。

安住アナは「あれどうしようもないもんね。そこから煮詰め直すこともできないし。ガッカリしちゃってね」と振り返り「『濃縮還元』っていまだに見るとね、これはどういうことかなって」と考え込んでしまうと笑った。