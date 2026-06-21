エンケティアが“約束”守った鎌田大地に反応「The best」
クリスタル・パレスのFWエディ・エンケティアが、約束を交わしていたという日本代表MF鎌田大地のゴールセレブレーションに反応した。
鎌田はチュニジア戦の前半4分に先制点をゲット。得点後は電話をかけるゴールセレブレーションを披露していた。試合後のフラッシュインタビューで以下のようにセレブレーションの背景を説明している。
「チームメイトのエディ・エンケティアのセレブレーションで、彼は今シーズン怪我が多くて苦しんでいる状態だった。プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていた中で、残念ながらプレミアでは入れられなかったので、W杯で決めたらやると言っていたので、彼に向けてやりました」
鎌田とチームメイトのエンケティアは今季、12月28日のトッテナム戦に途中出場したのを最後にハムストリングの負傷で離脱。シーズン中の復帰は叶わずに25-26シーズンを終えていた。
鎌田は試合後にインスタグラム(@kamadadaichi)を更新し、「約束を守ったよ、兄弟」と英語で綴りながらゴールセレブレーションの写真を投稿。これにエンケティアは史上最高を意味するヤギとハートの絵文字とともに「The best」と返信し、自身のストーリーにも鎌田の投稿を掲載して反応した。
鎌田はチュニジア戦の前半4分に先制点をゲット。得点後は電話をかけるゴールセレブレーションを披露していた。試合後のフラッシュインタビューで以下のようにセレブレーションの背景を説明している。
「チームメイトのエディ・エンケティアのセレブレーションで、彼は今シーズン怪我が多くて苦しんでいる状態だった。プレミアリーグでゴールを決めたらやってくれと言われていた中で、残念ながらプレミアでは入れられなかったので、W杯で決めたらやると言っていたので、彼に向けてやりました」
鎌田は試合後にインスタグラム(@kamadadaichi)を更新し、「約束を守ったよ、兄弟」と英語で綴りながらゴールセレブレーションの写真を投稿。これにエンケティアは史上最高を意味するヤギとハートの絵文字とともに「The best」と返信し、自身のストーリーにも鎌田の投稿を掲載して反応した。