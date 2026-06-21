◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2節となるチュニジア(FIFAランク45位)を4-0で勝利。FW上田綺世選手はワールドカップ初得点を含む2ゴールの活躍でした。

1-0の前半31分、DF板倉滉選手がカットしたボールをFW上田選手が受け、ペナルティエリア右角付近から右足を振り抜き、ゴールネットを揺らしました。

この得点には解説の本田氏も興奮。シュート前、MF伊東純也選手が右サイドを駆け上がるシーンに、「あー」と声を上げた本田氏は、「今ね、伊東純也さんが追い越していったでしょ。パス出すのかと思ったら、“出さへんのかい！”と思って、シュートチャンス潰れたやんと思ったら、あの神シュートですよ」と興奮しつつも的確にプレーを解説しました。

このプレーに上田選手は、「純也くんには申し訳ないんですけれど、パスを出す気はなくて」と苦笑い。

続けて、「走り抜けてくれるのは分かっていたので、それで空いたスペースでシュートを打とうと、おとりに使わせてもらいました」と振り返りました。

後半にもMF佐野海舟選手からのパスを下がりながらも頭で合わせ、2得点目。4-0の快勝に貢献しました。