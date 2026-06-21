ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月１９日、今月末からジョージアで開催されるＵ２０世代の世界ナンバーワン決定戦「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ」に臨むU２０日本代表メンバーのうち、離脱する選手１人と６人の追加招集選手を発表しました。

世界の猛者との戦いを前に、今回追加招集されたのはＦＷ３人・ＢＫ３人の６人。ＦＷはＬＯ市川結雅選手、ＦＬ小田部祐太選手、ＦＬ福田周平選手。

ＢＫは、ＳＨ尾関航輔選手が離脱する中、同じＳＨ佐藤啓護選手、ＣＴＢ森岡悠良選手、ＷＴＢ坂田弦太郎選手がメンバーに加わりました。

追加召集の６人のうち福田周平選手を除く５人が１年生とフレッシュな顔ぶれです。

大久保直弥ヘッドコーチのもと「世界を驚かせる」という誓いを胸に、日本代表としての誇りをもち、日本人らしい戦いで世界に挑むＵ２０日本代表。６月２７日（土）から、ニュージーランド・イタリア・スコットランドと続く強豪との戦いに臨みます。

メンバーリスト

ＰＲ１ 有賀啓悟（帝京大学）

ＰＲ１ 李星河（同志社大学）

ＨＯ 河内晟歩（関西学院大学）

ＨＯ 津村晃志（帝京大学）

ＨＯ 三浦颯太（帝京大学）

ＰＲ３ 川越寛太（関西学院大学）

ＰＲ３ 佐々木大斗（明治大学）

ＰＲ３ 本山佳龍（静岡ブルーレヴズ）

ＬＯ 市川結雅（青山学院大学）〇

ＬＯ 熊谷鼓太郎（明治大学）

ＬＯ 百武聖仁（明治大学）

ＬＯ 梁瀬将斗（関西学院大学）

ＬＯ 山崎太雅（慶應義塾大学）

ＦＬ 小田部祐太（中央大学）〇

ＦＬ 申驥世（慶應義塾大学）

ＦＬ 福田周平（関西学院大学）〇

ＦＬ 藤久保陸（帝京大学）

ＮＯ８ 坪根章晃（帝京大学）◎

ＳＨ 片岡湊志（立命館大学）

ＳＨ 佐藤啓護（中央大学）〇

ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾大学）

ＳＯ 丹羽雄丸（同志社大学）

ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）

ＣＴＢ 須田琥珀（法政大学）

ＣＴＢ 福田恒秀道（帝京大学）

ＣＴＢ 森岡悠良（青山学院大学）〇

ＷＴＢ 内田慎之甫（筑波大学）

ＷＴＢ 坂田弦太郎（近畿大学）〇

ＷＴＢ 深田衣咲（筑波大学）

ＦＢ 古賀龍人（明治大学）

◎＝キャプテン 〇＝追加招集された選手

プール戦の試合日程

▼Ｕ２０日本代表 vs Ｕ２０ニュージーランド代表

６月２７日 午後３時３０分ＫＯ（日本時間・午後８時３０分）

▼Ｕ２０日本代表 vs Ｕ２０イタリア代表

７月２日 午後８時３０分ＫＯ（日本時間・３日午前１時３０分）

▼Ｕ２０日本代表 vs Ｕ２０スコットランド代表

７月７日 午後３時３０分ＫＯ（日本時間・午後８時３０分）

大会は１６か国が参加。４つのプールのうち各プール１位の４か国が準決勝進出、各プール２位の４か国が５位～８位決定戦、各プール３位の４か国が９位～１２位の決定戦、各プール４位の４か国が１３位～１６位の決定戦を行います。