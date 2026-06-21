【W杯2026】日本サポーター、チュニジア戦後のゴミ拾い公開 現地から感謝のメッセージ W杯史上1000試合目
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、日本時間21日午後1時にキックオフされ、4対0の快勝となった。開催地モンテレイの公式Xは、日本サポーターのゴミ拾いの様子を伝えた。
【動画】日本代表がチュニジアに完勝→その後のサポーターゴミ拾いの様子
日本サポーターがゴミを広い、青のビニール袋に入れていく姿を動画で披露し「Muchas gracias／ありがとうございます」とつづった。
サポーターのゴミ拾いはワールドカップのたびに称賛される行為で、今大会のオランダ戦でも話題となった。また、チュニジア戦は、ワールドカップ史上1000試合目の節目ともなった。
これに対して「スタジアムのゴミ拾いで世界の和が繋がりつつあって嬉しいよ」「世界に広がれ!!」など、多数の声が寄せられている。
【動画】日本代表がチュニジアに完勝→その後のサポーターゴミ拾いの様子
日本サポーターがゴミを広い、青のビニール袋に入れていく姿を動画で披露し「Muchas gracias／ありがとうございます」とつづった。
サポーターのゴミ拾いはワールドカップのたびに称賛される行為で、今大会のオランダ戦でも話題となった。また、チュニジア戦は、ワールドカップ史上1000試合目の節目ともなった。
これに対して「スタジアムのゴミ拾いで世界の和が繋がりつつあって嬉しいよ」「世界に広がれ!!」など、多数の声が寄せられている。