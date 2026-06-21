【W杯2026】日本サポーター、チュニジア戦後のゴミ拾い公開 現地から感謝のメッセージ W杯史上1000試合目

【W杯2026】日本サポーター、チュニジア戦後のゴミ拾い公開 現地から感謝のメッセージ W杯史上1000試合目