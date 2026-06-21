早見あかり×伊藤健太郎 Ｗ主演『一緒にごはんをたべるだけ』100秒超えのＰＲ動画初解禁！さらに、ドラマを彩る楽曲が決定！オープニングテーマはOffo tokyo、エンディングテーマはThis is LAST

早見あかり×伊藤健太郎 Ｗ主演

『一緒にごはんをたべるだけ』

＼100秒超えのＰＲ動画初解禁！／

幸せで切ない・・・既婚者同士による

「グルメ」と「不倫」のラブストーリー映像

さらに、ドラマを彩る楽曲が決定！

オープニングテーマはOffo tokyo 「Darlin'」

エンディングテーマはThis is LAST 「Paradox」

テレ東では、2026年７月２日(木)から「一緒にごはんをたべるだけ」(毎週木曜深夜24時～24時30分)を放送します。原作は、大町テラスによる同名作(講談社／「コミックDAYS」所載)。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品です。

料理講師として働く澤田タキ(早見あかり)は、食事の価値観のズレがある夫・カズ(桐山漣)に虚しさを抱えていた。一方、効率重視で料理をしない妻・ミワコ(岸明日香)が用意する「冷凍食品」の食事や、自分の理想を受け入れてくれない妻に、斎藤レイ(伊藤健太郎)もまた、やりきれない思いを募らせていた。それぞれ満たされない日々を送る既婚者同士のタキとレイが、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒にたべて、気持ちを満たしていく。

「一緒にごはんをたべるだけ。これ以上は地獄行き―」

食事を重ねるたびに惹かれ合う２人は、お互いの想いを理性で抑え込んでいた。愛と食事と倫理の間に揺れる２人。かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーが今夏、幕を開けます！

＜100秒を超えるロングトレーラーを初公開！＞

「一緒にごはんをたべるだけ」の100秒を超えるロングトレーラーを初公開！タキが楽しそうに作る美味しい料理と、それを幸せいっぱいに味わうレイの姿。対照的に描かれた2組の夫婦。「これ以上は地獄行き―」というセリフとともに、タキとレイの揺れ動く感情が映し出された映像となっています。さらに、エンディングテーマ・This is LASTの「Paradox」の音源も初解禁。ドラマのために書き下ろされた楽曲は、既婚者同士の切ない想いを代弁するかのような内容となっており、物語の世界観をより一層引き立てています。そして、本作をイメージして作られたオープニングテーマ・Offo tokyo「Darlin’」の音源は初回放送でお楽しみください！ロングトレーラーは6月21日（日）午後5時よりTVerにて公開！ぜひご覧ください。

〈URL〉https://tver.jp/episodes/epg9wihbni

＜オープニングテーマ ／ Offo tokyo「Darlin’」＞

＜プロフィール＞

2019年下北沢にてクリエイター集団 "Offo" が結成。

2021年夏、音楽にフォーカスしたユニット "Offo tokyo" として Hiira（Vo）・Shota Kaya（Gt & Sax）・Seiya Ozaki（Keys）・Nemo（DJ）の、3人＋猫1匹の現メンバーでの活動がスタート。シティポップに、ソウル・ロック・ヒップホップの要素を組み合わせたサウンドトラックに、ドライともウェットともつかないアンニュイで独特な歌声が絶妙に混ざり合い、生まれた、New Urban Jpop。2025年2月にメジャーデビューデジタルシングル『Your Song』をリリース、さらにテレビドラマEDテーマに起用され、全国のラジオ30局にてパワープレイ・推薦曲に選曲された。

＜コメント＞この度は「一緒にごはんをたべるだけ」のオープニングテーマに「Darlin'」を選んでいただき、とても光栄です。何気ない時間の中で生まれる喜びやすれ違い、言葉に出来ない後ろめたさや葛藤。登場人物たちの揺れ動く感情にそっと寄り添い、作品を彩る存在として楽曲を届けられたら嬉しいです。

＜エンディングテーマ ／ This is LAST「Paradox」＞

＜プロフィール＞

千葉県柏市発のロックバンド。

メンバーは、菊池陽報（Vo, G）、鹿又輝直（Dr）。赤裸々な実体験を綴った歌詞がティーンの絶大な支持を集める。フェス等では高い集客力を誇り、今年10/15に初の日本武道館 単独公演を控える。チケットは即日完売。2023年3月にABEMA「花束とオオカミちゃんには騙されない」の挿入歌「#情とは」がバイラルヒット、2025年にはドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）の主題歌「シェイプシフター」は大きな話題となった。

＜コメント＞この度、エンディングテーマとして「Paradox」を書き下ろしました。「間違っていると分かっているのに」「正しい答えは知っているのに」、それでも割り切れない本音と現実の狭間で苦しくなる心を描いた楽曲です。ドラマの中でタキとレイが言えない秘密や痛みを持ち寄りながら、一緒にご飯を食べることで心の空腹を満たし合うように。この曲が現実と本心のパラドックスの中で歪な日々を生きる誰かの心に寄り添うものになれば嬉しいです。This is LAST 菊池陽報

＜7月2日放送 第１話あらすじ＞料理講師の澤田タキ(早見あかり)は、夫・カズ(桐山漣)との味気ない食卓に孤独を抱えていた。そんなある日、料理教室に現れた編集者・斎藤レイ(伊藤健太郎)から雑誌連載を依頼される。仕事を通じて“おいしい”時間を共有するようになり、特別な感情を持ち始める二人。しかし、二人には帰るべき家庭があって…。連載企画のため、タキの家で餃子作りをしている二人。包み方を教える過程で重なり合うタキとレイの手。お互いに目が離せなくなり…。

Ⓒ「一緒にごはんをたべるだけ」製作委員会

＜番組概要＞

【タイトル】「一緒にごはんをたべるだけ」

【放送日時・放送局】

テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2026年7月2日スタート 毎週木曜深夜24時～24時30分

ＢＳテレ東

2026年7月7日スタート 毎週火曜深夜24時～24時30分



【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr9pk6lqmr

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】

早見あかり、伊藤健太郎

桐山漣 岸明日香 ／ 岩永洋昭 浅野千鶴 久場音葉 真矢ミキ

【原作】『一緒にごはんをたべるだけ』大町テラス（講談社／「コミックDAYS」所載）

【脚本】

青塚美穂(NHK「ムショラン三ツ星」、TBS「対岸の家事」)

首藤凜(映画「ひらいて」、Netflix「恋愛バトルロワイヤル」)

【監督】

吉野主(TBS「DREAM STAGE」、TX「ゆるキャン△」シリーズ)

小川弾(TX「カサネ」、MBS「シメシ」)

井上雄介(NTV「約束~16年目の真実~」、EX「豆腐プロレス」)

【音楽】 小山絵里奈

【オープニングテーマ】 Offo tokyo「Darlin'」(Imperial Records)

【エンディングテーマ】 This is LAST「Paradox」(SDR)

【プロデューサー】 漆間宏一(テレビ東京)、平部隆明(オフィスクレッシェンド)、利光佐和子(オフィスクレッシェンド)

【制作】 テレビ東京、オフィスクレッシェンド

【製作著作】「一緒にごはんをたべるだけ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/isshonitaberudake/

【公式X】 @taberudake_tx https://x.com/taberudake_tx

【公式Instagram】 @taberudake_tx https://www.instagram.com/taberudake_tx

【ハッシュタグ】 ＃一緒にごはんをたべるだけ

※桐山漣の「漣」のしんにょうの点はひとつです。