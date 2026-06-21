◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。勝ち点を４に伸ばし、Ｆ組の２位に。得失点差も＋４に伸ばしたことから、１次リーグ突破はほぼ確実となった。

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この結果を受けて、組３位のスウェーデンと対戦する第３戦（日本時間２６日午前８時）では、決勝トーナメント（Ｔ）を見据えてメンバーを大幅に入れ替える可能性が出てきた。同戦で日本は引き分け以上ならば２位以内で決勝Ｔ進出が決まる。

決勝Ｔ１回戦では、１位通過ならＣ組２位、２位通過ならＣ組１位との対戦となる。Ｃ組で１〜２位の可能性があるのは、ブラジル、モロッコ、スコットランドの３チーム。Ｃ組が“１強”の組であれば１位通過狙いも大きな意味のあるものとなるが、サッカー王国ブラジルと前回大会４位のアフリカの強豪モロッコが同居するグループだけに、日本としては主力を温存し、大一番に備えることも視野に入りそうだ。

オランダとは勝ち点、得失点で並んでおり、総得点でオランダが１点リードしている状況。スウェーデン戦の結果次第では逆転も十分に可能だが、オランダはすでに敗退が決まったチュニジアとの対戦だけに、日本にとってチュニジアに大きな期待を寄せるのは酷な状況と言える。

スウェーデン（得失点±０）も勝ち点１を積み上げれば決勝Ｔ進出となる可能性が高いため、状況次第では引き分け狙いの戦いを繰り出してくる可能性もある。いずれにしても、Ｃ組を含めた他会場をにらみながらの第３戦となるが、１試合を残して１次リーグ突破をほぼ確実にしたことで、主導権を握った状態でスウェーデン戦を迎えることができそうだ。（岡島 智哉）