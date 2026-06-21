日本は「最も過小評価されている」 W杯公式が投稿した1枚の写真を海外絶賛「本当に優勝するかも…」
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。試合直後にW杯公式Xが投稿した写真に注目が集まった。
W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点。大勝への号砲を鳴らしたのは、鎌田大地だった。
前半4分、左サイドでボールを受けた中村敬斗がそのままエリア左へ。ドリブルで運んで送ったクロスを、中央で鎌田がテクニカルなシュートで押し込んだ。
歓喜を爆発させた鎌田は、コーナーフラッグの方へ走ると受話器を手で表現しながら、歓喜のポーズ。試合後、日本テレビで中継されたインタビューで「（所属するクリスタル・パレスの）チームメイトの、エディ・エンケティアという選手がいるんですけど、彼のセレブレーション」と説明していた。
試合直後、W杯公式Xは「日本に歓喜が訪れる！」と日本の勝利を伝えるとともに、鎌田の写真を投稿。X上の海外ファンの視線を集め、様々なコメントが寄せられた。
「日本は本当にW杯で優勝するかもしれない」
「最も過小評価されているチームの一つだ」
「速く、規律正しく、冷静だ」
「間違いなくアジアNO.1のチームだ」
「鎌田のセレブレーションが全てを表している」
「日本はもう止められないぞ！！」
日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦する。
（THE ANSWER編集部）