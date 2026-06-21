日本はチュニジア相手に4-0で快勝

日本代表は現地時間6月20日にメキシコのモンテレイで、北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグF組のチュニジア代表戦に4-0の勝利を収めた。

現地のメキシコメディア「MedioTiempo」は、快勝のあともスタンドのゴミ拾いをする日本人サポーターに注目した。

日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗クロスに鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功。さらに同31分、ゴール前中央やや右寄りでボールを受けた上田の豪快な一撃で追加点を奪った。後半にもMF伊東純也がGKと1対1の局面を制してゴールを決め、同38分上田が頭で合わせてこの日2点目を決めた。

そんななか、2-2のドローに終わったオランダ戦後にも、日本のサポーターがスタンドのゴミを拾う様子は世界中に報じられ話題となったが、チュニジア戦でも日本サポーターも行い、現地メディア「MedioTiempo」の公式Xは「いつものように、率先して模範を示す。日本のサポーターたちはモンテレイ・スタジアムで自分たちのゴミを拾い集め、持ち帰った」と報じている。

国際大会における風物詩ともいえる日本代表サポーターの振る舞いだが、今大会でもあらためて注目を集め、FIFAや国内外から称賛されている。また、日本サポーターだけにとどまらず、ポルトガル代表サポーターもコンゴ共和国代表戦後にゴミ拾いを行い、話題を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）