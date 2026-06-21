「選手たちが戦術をよく理解し、それぞれの役割をしっかりと認識している」

森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4−0で今大会初白星を挙げた。

海外メディアでは主力選手の負傷離脱を乗り越えていく日本のストロングポイントに注目していた。

初戦でオランダと2−2で引き分けた日本はチュニジア相手にゴールラッシュを展開。MF鎌田大地の2試合連続弾と、エースFW上田綺世のW杯初ゴールを含む2得点で試合の行方を決定づけ、最後はMF伊東純也がチュニジアの望みを断ち切る4点目を奪った。守備陣も相手に決定的なチャンスを作らせない安定したパフォーマンスで、文字通りの完勝を収めた。

米スポーツ放送局「FOX SPORTS」は攻守両面でよく組織された日本の戦術を称賛しつつ、サムライブルーの最大の強みとして「選手層の厚さ」を指摘した。

今大会はアジア予選からチームを引っ張ってきたMF南野拓実やMF三笘薫が負傷によりW杯メンバーから選外となり、開幕直前にはキャプテンのMF遠藤航も離脱。さらにオランダ戦で膝を痛めたMF久保建英がチュニジア戦はメンバー外になった。アクシデントに見舞われ続けながら、チームは下馬評通りの力を発揮してみせた。

チュニジア戦の結果を受けて、同メディアは「これほど多くの負傷者が出ているにもかかわらず好調を維持し、勢いは全く失われていない。その理由は選手たちが戦術をよく理解し、それぞれの役割をしっかりと認識しているからだ。それだけでなく、この世代の日本の選手たちはあらゆるレベルで才能ある選手が揃い、選手層が非常に厚い」と誰が出ても強い今の日本の実力を評していた。（FOOTBALL ZONE編集部）