W杯グループステージ第2節でチュニジアに大勝した

サッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0の大勝を収めた。

この結果を受け、決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性が高まっているブラジル代表のファンの間では、SNS上で大きな反響を呼んでいる。

日本代表はグループステージ第2節という重要な局面でチュニジア代表を圧倒。攻守にわたって主導権を握り続け、4ゴールの猛攻で見事に勝ち点3をもぎ取った。

この圧倒的な試合内容と結果は、将来的な対戦相手となる可能性を秘めたサッカー王国のファンにも強い衝撃を与えている。決勝トーナメントの組み合わせを見据えるなかで、日本代表の充実した戦力と確かな実力が、対戦国側の警戒感を一気に高める要因となった。

SNS上では「ママ、怖いよ。この日本と対戦したくない」「日本の恐怖」「私はオランダに負ける方がいいな」と、日本代表の強さに恐れをなすコメントが寄せられている。W杯本大会の決勝トーナメント進出、そしてその先を見据える日本代表の戦いぶりに、世界中からさらなる注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）