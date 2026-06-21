「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。前回大会に続いて指揮を執る森保一監督にとっては、日本代表監督として最多となるＷ杯３勝目となった。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。

試合後の会見で自身のＷ杯３勝目について問われた森保監督は「そうですね、特に自分の記録に関しては興味ないですし。言われて初めて、そうなのかなということで受け止めさせていただく程度かなと思っています」と回答。「でも目の前の試合、これまでもたくさん痛い敗戦をしてきましたけど、すべて勝ちたいと思って試合には挑んでいますので。これからも一戦一戦ベストを尽くして戦うことを思っています」と続けた。

さらに「選手と共に日本の歴史の積み上げをする。より高みを目指して歴史を変えていくという部分では、もっともっとチャレンジして、日本の成長をより多くの方々に感じていただけるように結果を出したいと思います」と今大会でのさらなる勝利数の積み上げに意欲を見せた。