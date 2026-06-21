ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 日本がチュニジアに4-0で勝利 サッカーW杯1次リーグ 日本がチュニジアに4-0で勝利 サッカーW杯1次リーグ 日本がチュニジアに4-0で勝利 サッカーW杯1次リーグ 2026年6月21日 17時18分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、試合前の記念撮影に臨む日本代表。（モンテレイ＝新華社配信） 【新華社モンテレイ6月21日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は20日、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組第2戦が行われ、日本はチュニジアを4-0で下した。２０日、試合に臨む日本の上田綺世（中央）。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、ゴールを決め、喜ぶ日本の鎌田大地（左）。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、ゴールを決め、喜ぶ日本の鎌田大地（左）。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、ゴールを決め、喜ぶ日本の鎌田大地。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、シュートを放ち、ゴールを決める日本の上田綺世（後方右）。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、日本チームを指揮する日本の森保一監督。（モンテレイ＝新華社配信）２０日、試合開始前に円陣を組むチュニジア代表。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、試合後に勝利を喜ぶ日本代表。（モンテレイ＝新華社配信）２０日、試合に臨む日本の鎌田大地（右）。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）２０日、ボールを競り合う日本の中村敬斗（手前右）。（モンテレイ＝新華社配信）２０日、ゴールを喜ぶ日本の上田綺世。（モンテレイ＝新華社記者／武巍） リンクをコピーする みんなの感想は？