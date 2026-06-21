「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（１８）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が始球式を務めた。

背番号は“最高”の意味を込めて「３１５」、背ネームは「ＡＭＩ」のユニホーム姿で登場。セットポジションからの一投は左に大きく外れてしまい、はにかんだ。

「ノーバウンドではなかったんですけど、ちゃんと届けることができたので、良かったと思います。フィギュアと違う競技なので。野球とかやるのは初めて、こうやって始球式もするのは初めてだったので、すごい緊張してたんですけど、こんな経験はなかなかないと思うので、本当に楽しんで今日はできたと思います」と感想を話した。

ボールを投げる動作については「学校の体力測定とかでハンドボール投げとかをするぐらいしかやったことがなかったので。１週間前ぐらいから、お友達と練習し始めて、ちょっとずつ上手くなった」と言う。自己採点を聞かれると「ノーバウンドで届けたかったっていう思いがあったので、ちょっと悔しい気持ちはあるんですけど、ちゃんとしっかり投げきれたので、９０点ぐらいかなって思います」と笑顔で話した。

中井は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングを行っている。