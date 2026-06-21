【あすから配信】パク・ジヒョン、ソ・イングクとのロマンスシーンは「いつも胸がときめくような感覚」 韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』見どころ紹介
俳優のソ・イングク、パク・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（英題：See You at Work Tomorrow！）が、22日よりPrime Videoにて独占配信される。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信／全12話）今回、記者会見の模様が到着。見どころやキャラクターなど、配信前に知っておきたいポイントを紹介する。
【全身ショット】グッと寄り添うソ・イングク＆パク・ジヒョン ワンピ姿で美脚も
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥×刑事』）が務め、2人は初共演となる。
■ソ・イングク演じる「3つの『ノー』を持つ男」…見た目以上の魅力がある
『マンスリー彼氏』や『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』などでロマンチックな魅力で知られるソ・イングクが、今回はより地に足のついたオフィスロマンスに挑戦し、演技の新たな一面を披露している。カン・シウ役として、率直で几帳面、社内で「三無（スマイルなし・雑談なし・謝罪なし）の男」として知られるチームリーダーを演じる彼は、冷たい外見ゆえに誤解されがちだが、実は温かく、深く思いやりがあり、チームに献身的な人物。
ソ・イングクは、「すべてを計画しているように見える几帳面なキャラクター」を演じることにワクワクしたと語り、「現実的なストーリーと、ささやかで魅力的な瞬間が、多くの視聴者の心に響くと思います」と付け加えた。シウという役を通じて、ソ・イングクは鋭いプロ意識、微妙な感情の変化、そして予想外の温かさを、日常の現実に根ざしたロマンスに吹き込んでいる。
■パク・ジヒョンが燃え尽きた会社員にリアルな心を吹き込む
『財閥×刑事』など、さまざまな作品でその幅広い演技力を披露してきたパク・ジヒョンが、仕事と失恋に疲れ果てた7年目のプロダクトプランナー、チャ・ジユン役として、これまでで最も共感できる役柄の一つに挑む。現実的で頼りになり、静かに強靭なジユンは、情熱が薄れ始めても前進し続ける多くの社会人像を体現している。
ジユンがこれほど共感できる理由について、パク・ジヒョンは「彼女は、多くの人が共感できる物語と感情を持ったキャラクターです。さまざまな痛みや失敗に直面しても、彼女は情熱を追い求め続けます。視聴者の皆さんも、彼女を通して安らぎと共感を覚えられると思います」と語った。パク・ジヒョンの温かく真摯な演技により、仕事と愛を再発見するジユンの旅路に、特に応援したくなる気持ちを抱かせる。
■ソ・イングクとパク・ジヒョンの胸キュンなケミストリー
本作の核心となるのは、カン・シウとチャ・ジユンの間に生まれる変化し続ける関係性だ。対照的な性格が、職場に緊張感やユーモア、そして胸がときめく瞬間を数多く生み出している。ぎこちなかった2人の関係が成熟した恋愛へと発展するにつれ、互いの警戒心で覆われた外見の奥にある本当の姿が見えていく。2人の俳優は、シウとジユンの恋愛シーンを撮影するたびに、胸がときめいたと口をそろえた。
パク・ジヒョンは、「ロマンスシーンを撮影するたびに、いつも胸がときめくような感覚を覚えていたと思います」と語った。チョ・ウンソル監督は、「このドラマをご覧になった視聴者の皆さんが、愛する気持ちや交際を始めたいという気持ちに駆られることを願っています」と付け加えた。ソ・イングクとパク・ジヒョンがシウとジユンの徐々に変化していく心情を見事に演じていることから、リアルでありながら深く魅力的なこのロマンスへの期待が高まり続けている。
■物語を豊かに彩る活気あふれるキャスト陣
同作には、中心となる恋愛ストーリーに加え、ユーモアや温かさ、そして感情の深みを作品にもたらす活気あふれるキャスト陣が集結している。
チョ・ウンソル監督は、地に足がつきながらも魅力的なタッチで本作を演出。職場の人間関係を形作る微妙なやり取りや言葉にできない感情に焦点を当てつつ、本作の「登場人物たちの繊細な感情を深く掘り下げて展開させる、しっかりとした物語構成」を際立たせている。
カン・ミナは、ジユンの後輩であるユン・ノア役を演じている。2人のキャラクターの姉妹のような絆について、カン・ミナは「ジヒョンとセリフを交わすたびに、特別なエネルギーを感じました」と語った。ソ・イングクも「撮影現場は笑い声に満ちていた」と、現場の温かい雰囲気を振り返った。
チェ・ギョンフンは、ジユンの大学時代の初恋の相手であり、バンドのボーカリストを目指すチョ・ガウル役として、ジユンの物語にさらなる深みを加えている。パク・ジヒョンもまた、ロマンスを超えた重要な見どころとして「各キャラクターの成長の過程」を挙げた。
同作は、感情を隠すことを学んだ大人であるシウとジユンを通じて、本作は実生活での経験によって形作られた恋愛の静かな緊張感、安らぎ、そして誠実さを描き出している。チョ・ウンソル監督は、カン・シウとチャ・ジユンのロマンスを「成熟していて地に足のついたもの」と表現し、「2人が互いを思いやり、気遣う姿は見る人の心を温かくするでしょう。そうした瞬間が、視聴者の皆様にとって楽しみになるはずです」と付け加えた。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんなジユンの前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
『残念ながら明日も出勤です！』は、人に傷つけられ、心を痛めながらも――雷鳴が轟き、激しい雨が降りしきるような状況の中でも――翌朝には変わらず出社し続ける人々の物語。大ヒットしたカカオウェブトゥーンを原作とする本作は、鋭い職場風刺と抗えないロマンスの緊張感を融合させ、現代のオフィスラブの“共感”“ユーモア”“熱量”を描き出す。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』、『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』、『もうすぐ死にます』、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』、『秘顔-ひがん-』、『財閥 x 刑事』、『財閥家の末息子』）
【全身ショット】グッと寄り添うソ・イングク＆パク・ジヒョン ワンピ姿で美脚も
同作は、人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディー。主演は、ソ・イングク（『マンスリー彼氏』『もうすぐ死にます』『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）と、パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』『秘顔-ひがん-』『財閥×刑事』）が務め、2人は初共演となる。
『マンスリー彼氏』や『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』などでロマンチックな魅力で知られるソ・イングクが、今回はより地に足のついたオフィスロマンスに挑戦し、演技の新たな一面を披露している。カン・シウ役として、率直で几帳面、社内で「三無（スマイルなし・雑談なし・謝罪なし）の男」として知られるチームリーダーを演じる彼は、冷たい外見ゆえに誤解されがちだが、実は温かく、深く思いやりがあり、チームに献身的な人物。
ソ・イングクは、「すべてを計画しているように見える几帳面なキャラクター」を演じることにワクワクしたと語り、「現実的なストーリーと、ささやかで魅力的な瞬間が、多くの視聴者の心に響くと思います」と付け加えた。シウという役を通じて、ソ・イングクは鋭いプロ意識、微妙な感情の変化、そして予想外の温かさを、日常の現実に根ざしたロマンスに吹き込んでいる。
■パク・ジヒョンが燃え尽きた会社員にリアルな心を吹き込む
『財閥×刑事』など、さまざまな作品でその幅広い演技力を披露してきたパク・ジヒョンが、仕事と失恋に疲れ果てた7年目のプロダクトプランナー、チャ・ジユン役として、これまでで最も共感できる役柄の一つに挑む。現実的で頼りになり、静かに強靭なジユンは、情熱が薄れ始めても前進し続ける多くの社会人像を体現している。
ジユンがこれほど共感できる理由について、パク・ジヒョンは「彼女は、多くの人が共感できる物語と感情を持ったキャラクターです。さまざまな痛みや失敗に直面しても、彼女は情熱を追い求め続けます。視聴者の皆さんも、彼女を通して安らぎと共感を覚えられると思います」と語った。パク・ジヒョンの温かく真摯な演技により、仕事と愛を再発見するジユンの旅路に、特に応援したくなる気持ちを抱かせる。
■ソ・イングクとパク・ジヒョンの胸キュンなケミストリー
本作の核心となるのは、カン・シウとチャ・ジユンの間に生まれる変化し続ける関係性だ。対照的な性格が、職場に緊張感やユーモア、そして胸がときめく瞬間を数多く生み出している。ぎこちなかった2人の関係が成熟した恋愛へと発展するにつれ、互いの警戒心で覆われた外見の奥にある本当の姿が見えていく。2人の俳優は、シウとジユンの恋愛シーンを撮影するたびに、胸がときめいたと口をそろえた。
パク・ジヒョンは、「ロマンスシーンを撮影するたびに、いつも胸がときめくような感覚を覚えていたと思います」と語った。チョ・ウンソル監督は、「このドラマをご覧になった視聴者の皆さんが、愛する気持ちや交際を始めたいという気持ちに駆られることを願っています」と付け加えた。ソ・イングクとパク・ジヒョンがシウとジユンの徐々に変化していく心情を見事に演じていることから、リアルでありながら深く魅力的なこのロマンスへの期待が高まり続けている。
■物語を豊かに彩る活気あふれるキャスト陣
同作には、中心となる恋愛ストーリーに加え、ユーモアや温かさ、そして感情の深みを作品にもたらす活気あふれるキャスト陣が集結している。
チョ・ウンソル監督は、地に足がつきながらも魅力的なタッチで本作を演出。職場の人間関係を形作る微妙なやり取りや言葉にできない感情に焦点を当てつつ、本作の「登場人物たちの繊細な感情を深く掘り下げて展開させる、しっかりとした物語構成」を際立たせている。
カン・ミナは、ジユンの後輩であるユン・ノア役を演じている。2人のキャラクターの姉妹のような絆について、カン・ミナは「ジヒョンとセリフを交わすたびに、特別なエネルギーを感じました」と語った。ソ・イングクも「撮影現場は笑い声に満ちていた」と、現場の温かい雰囲気を振り返った。
チェ・ギョンフンは、ジユンの大学時代の初恋の相手であり、バンドのボーカリストを目指すチョ・ガウル役として、ジユンの物語にさらなる深みを加えている。パク・ジヒョンもまた、ロマンスを超えた重要な見どころとして「各キャラクターの成長の過程」を挙げた。
同作は、感情を隠すことを学んだ大人であるシウとジユンを通じて、本作は実生活での経験によって形作られた恋愛の静かな緊張感、安らぎ、そして誠実さを描き出している。チョ・ウンソル監督は、カン・シウとチャ・ジユンのロマンスを「成熟していて地に足のついたもの」と表現し、「2人が互いを思いやり、気遣う姿は見る人の心を温かくするでしょう。そうした瞬間が、視聴者の皆様にとって楽しみになるはずです」と付け加えた。
■あらすじ
チャ・ジユンは、失恋をきっかけに恋愛を断ち切った入社7年目のプロダクトプランナー。企業社会に疲弊し、効率と締切を最優先に生きる日々の中で、唯一の楽しみは定時ぴったりに退社した後のフライドチキンとビール。冷静で礼儀正しく、何事にも動じない表の顔とは裏腹に、心は長い間閉ざされている。そんなジユンの前に現れたのが、社内で最も敬遠されているチームリーダー、カン・シウだった。
■概要
『残念ながら明日も出勤です！』は、人に傷つけられ、心を痛めながらも――雷鳴が轟き、激しい雨が降りしきるような状況の中でも――翌朝には変わらず出社し続ける人々の物語。大ヒットしたカカオウェブトゥーンを原作とする本作は、鋭い職場風刺と抗えないロマンスの緊張感を融合させ、現代のオフィスラブの“共感”“ユーモア”“熱量”を描き出す。
■監督：チョ・ウンソル（『私を撃つ』、『My Beautiful Apartment（英題）』）
■脚本：キム・ギョンミン（『ボーンアゲイン〜運命のトライアングル〜』共同脚本）
■キャスト
ソ・イングク（『マンスリー彼氏』、『もうすぐ死にます』、『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』）
パク・ジヒョン（『ウンジュンとサンヨン』、『秘顔-ひがん-』、『財閥 x 刑事』、『財閥家の末息子』）