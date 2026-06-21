Hey! Say! JUMP薮宏太、主演ミュージカル舞台裏で“W杯試合結果”箝口令 「守れない人は…」に反響「えぐいこと言ってる笑」「かわいいw」
“大のサッカー好き”が日本対チュニジア戦観戦できず…
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太が21日、自身のXを更新。サッカー番組のMCを務めるほど屈指のサッカー通である薮が、現在上演中の主演ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の舞台裏で通達されたある“お願い”を公開。反響を呼んでいる。
【写真】薮宏太のためにスタッフが通達したかわいい（？）“W杯試合結果”箝口令
きょう21日は宮城・東京エレクトロンホール宮城で同公演の舞台に立っている薮は、日本対チュニジア戦は観戦はかなわず。薮は「ご配慮ありがとうございます！！！笑」のコメントともに1枚の貼り紙の写真を投稿。そこには「座長からのお願い」と題し、「本日13時からのワールドカップの試合の模様は劇場内ではネタバレ厳禁！内緒にしてね！」との“お願い”と、かわいらしいリスのイラストから吹き出しの形で「守れない人はロウゴクでクチハテロ！」のミュージカルのストーリーにちなんだ過激なセリフが添えられた。
この投稿に、SNSでは「めっちゃ可愛いのにリスがえぐいこと言ってる笑」「がっつり被ってるからやぶち気になって仕方ないだろうなとは思ってたwww」「座長からのお願いかわいいw」「待って最高、スタッフさんがお話聞いて作ってくれたのかな」などと反響が集まっている。
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太が21日、自身のXを更新。サッカー番組のMCを務めるほど屈指のサッカー通である薮が、現在上演中の主演ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の舞台裏で通達されたある“お願い”を公開。反響を呼んでいる。
【写真】薮宏太のためにスタッフが通達したかわいい（？）“W杯試合結果”箝口令
きょう21日は宮城・東京エレクトロンホール宮城で同公演の舞台に立っている薮は、日本対チュニジア戦は観戦はかなわず。薮は「ご配慮ありがとうございます！！！笑」のコメントともに1枚の貼り紙の写真を投稿。そこには「座長からのお願い」と題し、「本日13時からのワールドカップの試合の模様は劇場内ではネタバレ厳禁！内緒にしてね！」との“お願い”と、かわいらしいリスのイラストから吹き出しの形で「守れない人はロウゴクでクチハテロ！」のミュージカルのストーリーにちなんだ過激なセリフが添えられた。
この投稿に、SNSでは「めっちゃ可愛いのにリスがえぐいこと言ってる笑」「がっつり被ってるからやぶち気になって仕方ないだろうなとは思ってたwww」「座長からのお願いかわいいw」「待って最高、スタッフさんがお話聞いて作ってくれたのかな」などと反響が集まっている。