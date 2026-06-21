【W杯2026】日テレ中継に生出演 井桁弘恵にネット注目「かわいすぎる」「まさに勝利の女神」
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表が日本時間21日、チュニジア代表と対戦し、4−0で快勝した。日本代表にとってW杯本大会での1試合最多得点を更新する歴史的な一戦となった一方で、日本テレビ中継のスペシャルナビゲーターを務める井桁弘恵による現地リポートも注目を集めた。
【写真あり】W杯生中継に出演した”美女”タレント
試合は日本が序盤から主導権を握った。前半に鎌田大地と上田綺世が得点を挙げてリードを奪うと、後半には伊東純也が追加点。さらに上田がこの日2点目を決め、日本は4−0で勝利を収めた。4得点は、日本代表が2010年FIFAワールドカップ南アフリカ大会のデンマーク戦で記録した3得点を上回り、本大会での1試合最多得点を更新。また、この試合はW杯史上1000試合目という節目の一戦でもあり、日本にとって記憶に残る勝利となった。
今回、井桁はサッカーワールドカップを盛り上げるキャスターとして番組に参加。竹内涼真らととも中継に生出演した。試合終了直後には、「こんなに終わってほしくない90分は、生まれて初めてでした！」と満面の笑み。SNS上では「かわいすぎる」「まさに勝利の女神」などの声が寄せられている。
【写真あり】W杯生中継に出演した”美女”タレント
試合は日本が序盤から主導権を握った。前半に鎌田大地と上田綺世が得点を挙げてリードを奪うと、後半には伊東純也が追加点。さらに上田がこの日2点目を決め、日本は4−0で勝利を収めた。4得点は、日本代表が2010年FIFAワールドカップ南アフリカ大会のデンマーク戦で記録した3得点を上回り、本大会での1試合最多得点を更新。また、この試合はW杯史上1000試合目という節目の一戦でもあり、日本にとって記憶に残る勝利となった。
今回、井桁はサッカーワールドカップを盛り上げるキャスターとして番組に参加。竹内涼真らととも中継に生出演した。試合終了直後には、「こんなに終わってほしくない90分は、生まれて初めてでした！」と満面の笑み。SNS上では「かわいすぎる」「まさに勝利の女神」などの声が寄せられている。