将棋の阪口悟六段（47）と石川優太五段（31）、徳田拳士五段（28）が21日、岸和田競輪でトークショーに出演し、藤井聡太棋聖（23）が現在2勝0敗で7連覇へ王手をかける第97期棋聖戦5番勝負について語った。19日の第2局で、藤井が同じ関西本部所属の挑戦者・服部慎一郎七段（26）に勝利。第3局は7月1日、静岡県沼津市で指される。

服部と大阪府高槻市の関西将棋会館棋士室で月1回、練習将棋を指す徳田は「（服部が）実力を発揮し切れていない感じ。（初登場の）タイトル戦に慣れていないところがあるのかも」と指摘した。

服部とはプロ入り前の奨励会時代から交流があった。服部は富山県、徳田は山口県から例会前日は同会館に泊まり込み腕を磨いた間柄。第1局開始前の振り駒で勝率上、劣る後手になった不運も指摘し「先手を引きたかったと思う。でも1勝できれば、変わってくる」。早くもカド番となった第3局での巻き返しに期待した。

石川は昨年末、第75回NHK杯本戦準々決勝で藤井に116手で敗れた。振り駒で先手になった石川は中飛車から穴熊、藤井は銀冠に組んだ。

「現場でできる最大限のパフォーマンスができたと思うが、早指しでも間違えてくれない。トータルで完敗だった」

早指し戦でも把握できた指し手の正確性は、持ち時間4時間の対局ではより揺るぎないものとなる。「（服部が先手だった）第2局を落とし、苦しくなったことは確か。でも第3局に勝てば、景色が一変する。第4局は（服部の）先手ですから」と正念場での奮起を促した。