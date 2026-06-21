犬の留守番前にしなければいけない事前チェック

お留守番中、飼い主が不在である中、愛犬は大きなストレスや不安を抱えることがあります。室内環境によっては、体調不良を引き起こしたり、思わぬ事故に繋がったりする恐れがあります。

「短時間のお留守番だから大丈夫」「慣れているから大丈夫」「高齢だからイタズラはしない」と考えてしまう飼い主もいらっしゃるかもしれませんが、油断は禁物です。

愛犬が安全にお留守番をし、快適に落ち着いて過ごすことができるようにするため、事前の準備を大切にしましょう。

愛犬にお留守番をさせる前に確認したいポイントを解説します。

1.室内の温度と湿度の管理を最優先にすること

どんなに急いでいるときも、室内の温度と湿度の管理を最優先に行いましょう。とくに夏はお留守番中の熱中症のリスクが非常に高いです。冷房は必須であると言えます。

愛犬の犬種・年齢・健康状態に合わせて管理することが大切です。目安としては、温度は22~26℃前後、湿度は40~60％くらいです。

愛犬がお留守番をする室内が直射日光の当たる部屋なのであれば、遮光カーテンやシャッター（雨戸）を閉めるなどするのもよいかと思います。

冬の場合では、ケージやベッドは冷気の入る窓辺を避けて置きましょう。暖房を適度に活用し、保温性の高い素材のベッドを用意しましょう。

室内温度計は置いていますか？一目で温度と湿度を確認することができます。

2.誤飲誤食に繋がる恐れのあるものを片付けること

小さなおもちゃ、ポリ袋、ティッシュ、薬、お菓子、化粧品、文房具など、愛犬が誤飲誤食してしまいそうなものは必ず片づけてから出かけましょう。

犬用のおもちゃであっても、誤飲誤食をしてしまう恐れがあるため、お留守番中に与えるおもちゃは慎重に選ぶようにしましょう。

テーブルの上や棚の上に置きっぱなしにするのもやめましょう。犬の鼻先や手先が届いてしまうと、落として口に入れてしまうことがあります。

ゴミ箱には蓋をしましょう。倒して中身が出てしまうようでは、誤飲誤食の恐れがありますので注意しましょう。

3.新鮮な飲料水と清潔なトイレを用意すること

お留守番中の脱水は命にも関わります。“こんなには飲み切れないだろう”くらいの量のお水を用意しても構いません。出かける前にお皿を洗い、新鮮なお水を入れておきましょう。

トイレの我慢はストレスや体調不良の原因になります。出かける直前にもう一度確認し、汚れている場合には清潔にしてから出かけましょう。

長時間のお留守番では、排泄の回数も増えます。トイレを広めに用意する、トイレを複数個用意するなど対応しましょう。

お留守番をする愛犬のための安全な環境づくりのポイント

電気コードには、ペット用の噛みつき防止カバーを取り付けましょう。充電器や扇風機などの不要な電気コードの抜き忘れがないようにしましょう。

観葉植物には、犬が誤飲誤食をすると、中毒症状を引き起こし、命にも関わる恐れのある植物があります。飾らない、別の部屋に移動するなど対応しましょう。

ペットカメラ（見守りカメラ）があると飼い主も安心して出かけることができます。必須ではありませんが、一台あると便利です。

まとめ

犬の留守番前にしなければいけない事前チェックを3つ解説しました。

室内の温度と湿度の管理を最優先にすること 誤飲誤食に繋がる恐れのあるものを片付けること 新鮮な飲料水と清潔なトイレを用意すること

お留守番中のトラブルは、飼い主のちょっとした油断と準備不足によって起きやすいです。いつもはイタズラをしない犬も、今日に限って…ということがあります。

扇風機では犬の熱中症を防ぐことはできません。電気代も気になるかと思いますが、愛犬にとって快適な温度と湿度を保つことができるよう、適切に冷房を活用しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)