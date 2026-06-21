「これからも全力で応援します！」吉沢亮、デビュー17周年を報告！ 「きゃわいい」「世界で一番大好き」
俳優の吉沢亮さんとスタッフが運営するInstagramさんは6月21日、投稿を更新。デビュー17周年を報告しました。
【写真】吉沢亮、デビュー17周年を報告！
この投稿にコメントでは「17周年おめでとうございます」「きゃわいい」「いつも幸せをありがとうございます」「かっこよ」「これからも全力で応援します！！！」「吉沢さんのお芝居が世界で一番大好きです！」「かっこいい」「顔が可愛いです」と祝福と応援の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】吉沢亮、デビュー17周年を報告！
「吉沢亮、デビュー17周年を迎えました」同アカウントは「吉沢亮、デビュー17周年を迎えました」とつづり、2枚の写真を投稿。上下黒いスーツ姿の吉沢さんが「17」の数字のバルーンを持っているショットを披露し、「この夏は映画『キングダム 魂の決戦』が公開、そしてミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』が開幕します 今後とも吉沢亮の応援を、よろしくお願いいたします！」と続けました。
「プールのへりになりたい」19日の投稿では「『CUT』7月号が本日発売です 今回は#荒井俊哉 さんに撮り下ろしていただいたお写真と、1万5千字に及ぶ超ロングインタビューという大ボリューム！ オフショットはもちろん#写ルンです で」とつづり、吉沢さんの特集が組まれた雑誌の表紙と撮影オフショットを公開しています。ファンからは「もう本当に何をしてもかっこいい」「お湯になりたい」「プールのへりになりたい」「目線を向けられるカメラに生まれ変わりたい」「うわぁぁあ 美しい」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)