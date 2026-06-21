自由すぎるのに憎めない！ 理不尽な行動まで愛おしい猫との暮らしを描く、日常猫マンガ【書評】
【漫画】本編を読む
「すべての神の創造物の中で、ただひとつ鎖につながれないものがいる。それは猫だ」なんて言葉が世の中にはあるらしいが、まさにその通りだと思う。猫は自由すぎる。けれども憎めない。それどころかその自由さにどうしてこんなにも惹きつけられてしまうのだろう。
『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）を読むと、改めてその可愛さを実感する。にごたろさんによる本作は、猫の自由さと理不尽さを、笑いと愛おしさに変えて描くコミックエッセイだ。
またある時は、モチャは飼い主が歩くのに合わせて足元にまとわりつき、飼い主を困惑させる。あまりの歩きにくさに、うっかり飼い主がモチャの足を踏めば、どう考えてもモチャが原因なのに、まるで自分が一方的に被害を受けたかのような顔で怒り出す。
その他にも、飼い主の背中を台にして、カーテンレールの上に登って降りられなくなったり、ダンボールに入って小さな穴から手を出して遊んだり、モチャはかなり自由気ままだ。
どうして猫ってこんなにも自由なのだろう。だが、時折その行動の裏には飼い主への愛があるように思えてしまう。「そんなにかまってほしいのか」と思うと、思わず頬が緩み、猫のどんな行動も何だか許せてしまう。猫に受け入れられることほど、心が温まることはない。このコミックを読むと、わがままさも含めて、猫という生き物が愛おしくてたまらなくなってしまう。
文＝アサトーミナミ