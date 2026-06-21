◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系のチュニジア戦中継の解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

◆チュニジア戦の本田語録

▽試合前、オランダ戦から４人を代えた日本のスタメンに「僕は代え過ぎだと思ってるんで。ネガティブなことを言うと代え過ぎだと思ってるんで、とにかく今日は勝てばいいんで。とにかく勝ち点３」

▽開始４分の鎌田大地の左足ヒールでの先制ゴールを絶賛「鎌田さ〜ん！ うまくはめてきた。スーパーや！ 中を切られてるのに、中村敬斗さん、うまい！ 鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」

▽前半１０分、上田綺世が強烈シュート。相手ＧＫがゴールラインぎりぎりでかき出すもＶＡＲ検証の末にノーゴール判定になり「怪しいよ！ ２ミリぐらい入ってたと思う」

▽前半、上田のプレーに「さっき、突破した時にシュート打たずにパス出したりしたでしょ？ ＦＷって、ああいう時にパス出さずに打ったりするんですよ。打ちたい、点取りたいってなるのに迷わずパス出してたでしょ？ 今日は点を取ると思いますよ。力が抜けてるってことです」とその後のゴールを“予言”

▽実況の山本紘之アナウンサーに「Ｗ杯で４得点の本田さんだけに取る時、取らない時と言うのは自分自身で分かるものですか？」と聞かれ「分かるようで分からない。分からないようで分かる。なんかよく分からないこと言ってますけど、そんな感じです」

▽前半３１分、上田の２点目に「来たよ！ 来た！ わーお！ 今ね。伊東純也さんが（上田を）追い越していったでしょ？ それを無視してね。（パスを）出さへんのかい？って思って、シュートしたらチャンスつぶれたやんって思ったら、神シュートですよ。あれを外してたら言われますからね。『お前、出せよ！』って。それをしっかり決めましたからね。（上田は）オランダリーグで２５点ですよ。そんなん、どっかの外人のＦＷやんって思ってますから。股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！ こうやってＦＷが点を取るのはいいですよ」

▽上田の守備意識の高さを絶賛「上田さんは気遣いをすごいやってくれるのよ。前だけを見てないで、常に後ろを見てくれて。中盤を助けてくれてる。これが今の日本の強さと思います」

▽前半で日本が２点リードも「１ー０より怖いんですよ。これね、２ー０になったでしょう？ある意味では、１ー０より怖いんですよ。やっぱりサッカーは、２―０から２―２になることもそれなりにあってね。２ー０になった時にたぶんね、見てる人たちは『きょう勝てる』と思ったでしょう？ それで万が一事故でもなんでも、１失点した時に一気に精神的に『ヤバい』ってなるんですよ。勝てると思ってたのに、もしかしたら次のワンチャンで２ー２に持ち込まれるんじゃないかって。だからこの２―０こそ集中して、守っていかないといけない。３点目をいかに狙うか、そして失点を絶対しない。重要な時間ですね」

▽前半で２点リードも膠着状態となった後半１５分「失うものがないからチュニジアの選手はリラックスしてきてる。引き分けなら御の字で、のびのびプレーしてる。攻めあぐねてるから、ここをどうするか。ツートップにしてもいい。こういう試合も大事なんですよ。日本は格上とばかりやってきたから。劇的な勝ち、劇的な引き分けばかりだったから、こういう難なく勝つ試合も大事。難なく勝つってすごいことなんですよ」

▽後半１４分の伊東純也の追加点に「来た〜！ ポジショニングを変えて、中にいて中央突破。いつもと違うプレーを、このワンプレーだけやった。パス、誰？ 上田さん…。ツートップ気味ですね。すごい攻めあぐねていて交代カード切らないと点入らないと思ったけど、違う戦術を取って点を取れた。チュニジアはこれでキレますよ。こんなこと言うとアレですけど１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます。ここまで来たら、サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたましにか出ないイケイケドンドン。欲を出してほしい。もう勝つんですけど、欲を出して点を取ってほしい。４点取ったら記録ですか？ 行くぞ！これ」

▽上田のこの日２点目となる華麗なヘディングに「素晴らしい！ イケイケドンドンやて！ 初の４点」

▽実況の山本紘之アナウンサーが「イケイケドンドンですね！」と伊東の３点目の際、本田が口にした言葉を使用すると「むっちゃ使ってくれるじゃないですか、俺の言葉、いいですよ〜。（佐野海舟のアシストについて）佐野さんのこのボール、ツン、ツンツンやん。伊東さんも佐野さんもすさまじいアスリート能力。５点目いきたいね。４じゃなくて、５いこう！」

▽日本のＷ杯史上最多得点の快勝を告げる試合終了のホイッスルが鳴ると「いやあ、強かった、日本。立ち上がりのゴールがもちろんすべてのスタートにはなるんですけど、どんどん追加点を積み重ねていける日本、最後まで攻撃の手をゆるめない日本は明らかに力をつけていると言えます。（上田の２ゴールに）ほんまにこれはうれしい。上田さんがうれしいのもそうですけど、日本のサッカー界が前に進む上で必要なことだと思うんで、スウェーデン戦でも、かなり後押ししてくれると思いますね」

▽２６日のスウェーデン戦に向け「僕、すぐに切り替えちゃって申し訳ないんですけど、だって、次、負けたら３位になる可能性があるんですよ。それはそれですぐ切り替えて次に向けてやっていきたいなと、僕はすぐ思っちゃいますね。２位だとブラジルと当たる可能性があるでしょ？ なんなん、これ！？ くじ運、なんなん！？ モロッコもイヤやし、ブラジルもイヤやし、フランスもイヤやし。４位通過とかもないし」

▽強豪との対戦が予想される決勝トーナメントに向けて「選手たちは別に（目標は）優勝やねんからブラジルだって、フランスだって先に叩いておこうと思うと思うけど、僕は思えない。僕はできるだけスムーズに日本に１６（強）、８（強）ぐらいまではスムーズに行ってほしいから。（スウェーデン戦は）基本、同じフォーメーションで自分たちがボールを持ちながらやっていくスタンスを取っていくと思うんで、オランダ戦の戦い方というよりは、どっちかと言うとチュニジア戦の戦い方に近くなるんじゃないかと思います」

▽日本のＷ杯史上最多得点となつ４発快勝した試合のＭＶＰを聞かれ「毎回、答えるの苦労してるんですけど…」と前置き。「鎌田（大地）さん、上田（綺世さん）、難しい…。佐野（海舟）さん」