隣の席の地味メガネくん。ある日の放課後、偶然彼の【ありえない姿】を目撃して...主人公はパニックに！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！クラスで全く目立たない地味な同級生男子。しかし、彼の本当の姿は誰もが知る“超有名人”でした。偶然秘密を知ってしまったことから始まる、驚きの展開とは…？
存在感ゼロの地味メガネくん
高校に入学して、私の隣の席になった男の子は、いつも分厚いメガネをかけてうつむいている、とても地味な生徒でした。
クラスでもほとんど目立たず、誰かと積極的に話す姿も見たことがありません。そんなある日の放課後、偶然テレビ局の裏通りを歩いていた私は、信じられない光景を目にしました。
そこにいたのは、今大人気の国宝級イケメン俳優。驚いてよく見ると、その正体はなんと隣の席の彼だったのです。
学校での姿とはまるで別人のような、華やかで圧倒的なオーラに、私はその場で固まってしまいました。
私たちだけの秘密
翌日、彼はかなり焦った様子で私に声をかけてきました。自分の正体を知られたことで、学校生活が変わってしまうのではないかと不安だったようです。
でも私は芸能界にあまり詳しくなかったこともあり、「そうなんだ、大変だね」とだけ返し、これまでと同じように接しました。
すると彼は、「正体を知っても態度を変えないのは、お前だけだ」と少し安心したように笑ったのです。
それから彼は、私にだけ少しずつ本音を見せてくれるようになりました。誰にも言えない秘密を共有している特別感もあり、私たちの距離は自然と近づいていきました。
そしてこのあと、衝撃の展開が待っていたのでした…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部