隣の席の地味メガネくん。ある日の放課後、偶然彼の【ありえない姿】を目撃して...主人公はパニックに！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！クラスで全く目立たない地味な同級生男子。しかし、彼の本当の姿は誰もが知る“超有名人”でした。偶然秘密を知ってしまったことから始まる、驚きの展開とは…？

高校に入学して、私の隣の席になった男の子は、いつも分厚いメガネをかけてうつむいている、とても地味な生徒でした。

クラスでもほとんど目立たず、誰かと積極的に話す姿も見たことがありません。そんなある日の放課後、偶然テレビ局の裏通りを歩いていた私は、信じられない光景を目にしました。

そこにいたのは、今大人気の国宝級イケメン俳優。驚いてよく見ると、その正体はなんと隣の席の彼だったのです。

学校での姿とはまるで別人のような、華やかで圧倒的なオーラに、私はその場で固まってしまいました。