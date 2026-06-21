隣の席の地味メガネくん。ある日の放課後、偶然彼の【ありえない姿】を目撃して...主人公はパニックに！？

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読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！クラスで全く目立たない地味な同級生男子。しかし、彼の本当の姿は誰もが知る“超有名人”でした。偶然秘密を知ってしまったことから始まる、驚きの展開とは…？

存在感ゼロの地味メガネくん

高校に入学して、私の隣の席になった男の子は、いつも分厚いメガネをかけてうつむいている、とても地味な生徒でした。

クラスでもほとんど目立たず、誰かと積極的に話す姿も見たことがありません。そんなある日の放課後、偶然テレビ局の裏通りを歩いていた私は、信じられない光景を目にしました。

そこにいたのは、今大人気の国宝級イケメン俳優。驚いてよく見ると、その正体はなんと隣の席の彼だったのです。

学校での姿とはまるで別人のような、華やかで圧倒的なオーラに、私はその場で固まってしまいました。

私たちだけの秘密

翌日、彼はかなり焦った様子で私に声をかけてきました。自分の正体を知られたことで、学校生活が変わってしまうのではないかと不安だったようです。

でも私は芸能界にあまり詳しくなかったこともあり、「そうなんだ、大変だね」とだけ返し、これまでと同じように接しました。

すると彼は、「正体を知っても態度を変えないのは、お前だけだ」と少し安心したように笑ったのです。

それから彼は、私にだけ少しずつ本音を見せてくれるようになりました。誰にも言えない秘密を共有している特別感もあり、私たちの距離は自然と近づいていきました。

そしてこのあと、衝撃の展開が待っていたのでした…！

原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部