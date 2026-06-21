◇第33回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦準決勝 関西六大学11―3阪神大学（2026年6月21日 わかさスタジアム京都）

大学野球の関西オールスター5リーグ対抗戦は21日に準決勝が行われ、関西六大学が阪神大学を11―3で下して決勝に進んだ。

大商大の選手たちが、相手先発でプロ注目右腕・的場吏玖（4年）の攻略に貢献した。

3回1死無走者から8番・志良堂朔（3年）が左前打、9番・赤埴克樹（3年）が右前打とつないで1死一、二塁を演出。続く1番の権田結輝（2年）が右前への先制二塁打を放ち、この大商大の選手の3連打から一挙8得点が生まれた。

「追い込まれていたけど、絶対に先制点がほしい、次に繋ぎたいという気持ちが結果として出てくれたのだと思います」

8強入りした全日本大学選手権では、九産大との1回戦で決勝2ランを放つなど活躍。「多くの観客の前での試合を経験できたことで、このオールスターでも心に余裕を持って臨めている。精神面の成長は凄く感じています」と手応えを明かした。

関西六大学は22日の決勝で近畿学生と対戦。優勝した連盟の今秋リーグ戦優勝校は、明治神宮大会出場を懸けて争う関西地区大学野球選手権のシード権を獲得する。