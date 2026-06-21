◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。

海外メディアは森保ジャパンの大勝を速報。英BBC放送（電子版）は試合内容を「今大会でこれまでに行われた試合の中で、最も一方的な試合のひとつ」と表現した。

スポーツサイトのジ・アスレティックは「日本はチュニジアに快勝し、W杯決勝トーナメント進出に大きく近づいた」とした上で「ひとつ確かなことがある。このチームは誰とでも互角に戦うことを目指している。そしてアジア最高峰のチームが絡むノックアウト方式の対戦は、必ず見逃せない試合となるだろう」と伝えた。

また、FIFA公式サイトは速報で「W杯1000試合目で日本が歴史的圧勝、アジア初の4点差勝利達成」とした上で「この4点差の勝利は、W杯本大会でアジアの国が記録するのは史上初。日本は、この記念すべき1000試合目で、アジアサッカー史に新たな足跡を刻んだ」と伝えた。

日本は開始4分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）がMF中村敬斗（スタッド・ランス）の左折り返しを左かかとで合わせて早々と先制。W杯2戦連発は02年日韓大会のMF稲本潤一以来で、前半4分の得点は18年ロシア大会 コロンビア戦でのMF香川真司の同6分を更新する日本のW杯最速記録となった。

前半31分にはFW上田綺世（フェイエノールト）がW杯初ゴールとなる追加点。中央で縦パスを受け、自身で運んで右足を振り抜くと、シュートは相手DFの股下を抜けて左サイドネットに突き刺さった。

後半24分にはMF伊東純也（ゲンク）が3点目。縦パスに抜け出してGKとの1対1を制し、こちらも自身W杯初ゴールを決めた。33歳での得点は、18年ロシア大会セネガル戦での32歳の本田圭佑を抜く日本のW杯最年長弾となった。38分には上田がヘディングで流し込み、この試合自身2点目。W杯での1試合複数得点は日本人初だった。

日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。