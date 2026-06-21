ポケピースのアイテムが集まる「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が、6月より全国各地で順次開催されている。プラスルとマイナンが遊びに来てみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマにしたオリジナルグッズが登場している。

「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が全国で順次開催中 (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

会場内は、ポケピースの世界観を表現した装飾で彩られ、POP UP STORE先行発売商品やノベルティのプレゼント企画もある。

ピカチュウやプラスル＆マイナンたちがカラフルなポンポンを持って応援するデザインの「ミニアクリルスタンド」（660円・ランダム販売）や「コンプリートBOX」（5280円）が、JR秋葉原駅 AKIBA LINKとエキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口会場で先行発売される。

「ミニアクリルスタンド」（660円・ランダム販売）、コンプリートBOX（5280円） (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ミニアクリルスタンド」（660円・ランダム販売） (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ほかにもテニスのラケットやサッカーボールを持ったキャラクターたちの「クリアステッカー」（各385円）や、「Tシャツ」（M・Lサイズ 各3850円）、「マルチポシェット」（各2530円）なども販売している。

ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING アイテム (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

JR池袋駅、JR大宮駅、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール会場では、「ダイカット刺繍パスケース」（各2530円）や「メタルキーリング」（1320円）などを先行販売。大丸梅田店、イオンモール高知、あべのハルカス近鉄本店、エスパル仙台、JR池袋駅会場ではそれぞれのキャラクターカラーの「ミニ巾着」（ランダム販売 770円）や「コンプリートBOX」（6930円）などが先行販売される。

ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING アイテム (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING アイテム (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

プラスルとマイナンの「ぬいぐるみ」（2420円）、「ボールチェーンマスコット」（各1980円）、キャラクターたちが様々なスポーツを楽しむデザインの「フレークシール スポーツ」（660円）や「ミラー」（各715円）も登場。

「ポケピース／ぬいぐるみ／プラスル」（2420円） (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ポケピース／ぬいぐるみ／マイナン」（2420円） (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「フレークシール スポーツ」（660円） (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ミラーS スポーツ」（各715円） (C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

購入金額に応じたノベルティも用意されている。JR秋葉原駅 AKIBA LINK、エキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口、JR大宮駅、あべのハルカス近鉄本店、JR池袋駅会場では、税込3000円以上で「ホログラムステッカー」（全7種ランダム）、税込6000円以上で「ネックストラップ」（全2種ランダム）がもらえる。

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JR池袋駅、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール、大丸梅田店、イオンモール高知会場では、税込3000円以上で「ミニ丸うちわ」（全3種ランダム）、税込6000円以上で「シリコンポーチ」（全2種ランダム）がもらえる。いずれもなくなり次第終了となる。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」は、JR秋葉原駅 AKIBA LINK会場で6月17日（水）から6月30日（火）まで開催中。6月22日（月）からはエキマルア・ラ・モード JR大阪駅中央口、7月14日（火）からJR池袋駅、7月22日（水）からJR大宮駅と名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール、8月5日（水）から大丸梅田店、8月7日（金）からイオンモール高知、8月26日（水）からあべのハルカス近鉄本店、10月13日（火）からJR池袋駅会場でスタートする。価格はすべて税込み。



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