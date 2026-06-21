松岡昌宏、妹の夫と初対面「おぉ…この人は俺の義理の弟になるのか」
元TOKIOの松岡昌宏（49）が、21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（前7：00）に出演。名古屋に住む妹と約2年ぶりに再会し、妹の夫と初めて顔を合わせたことを明かした。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
松岡は14日の放送で「俺は6月9日、名古屋で手羽先を食ってるはずです」と語っていたが、この日はその後日談を披露。「東海道新幹線に乗って、妹に会いに行きましたよ」と報告した。
久々の再会については「1年半、2年ぶりぐらい会ったのかな」と説明。さらに、「手羽先を初めてお会いした旦那様とヘコヘコ食べましたよ。『おぉ…、この人は俺の義理の弟になるのか』なんて思いながらね」と、義弟となる妹の夫との初対面の様子を語った。
食事では妹夫婦と約2時間半にわたって交流したといい、「いろんな話をして“じゃあ、これから幸せになってな”なんて言って。お酒もいい感じに入って」と和やかな時間を過ごしたことを明かした。
一方で、食事会は午後8時30分ごろに終了。「6時から食って、8時半に終わっちゃったわけよ。『どうしよう俺』ですよ」と笑いながら回顧した。普段は新幹線口周辺のホテルを利用することが多いというが、この日は反対側に宿泊していたため、「またヘコヘコ新幹線口の方まで歩いて行って」と、なじみの立ち飲み店へ向かったという。
その後も名古屋の夜を満喫。顔見知りの客がいる店で飲んだ後、ホテル近くの居酒屋にも立ち寄り、「ビール1杯だけ飲もうと思って」と振り返った。店内にいたフレンチブルドッグに顔をなめられながら酒を楽しみ、ホテルへ戻って休んだという。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
松岡は14日の放送で「俺は6月9日、名古屋で手羽先を食ってるはずです」と語っていたが、この日はその後日談を披露。「東海道新幹線に乗って、妹に会いに行きましたよ」と報告した。
久々の再会については「1年半、2年ぶりぐらい会ったのかな」と説明。さらに、「手羽先を初めてお会いした旦那様とヘコヘコ食べましたよ。『おぉ…、この人は俺の義理の弟になるのか』なんて思いながらね」と、義弟となる妹の夫との初対面の様子を語った。
一方で、食事会は午後8時30分ごろに終了。「6時から食って、8時半に終わっちゃったわけよ。『どうしよう俺』ですよ」と笑いながら回顧した。普段は新幹線口周辺のホテルを利用することが多いというが、この日は反対側に宿泊していたため、「またヘコヘコ新幹線口の方まで歩いて行って」と、なじみの立ち飲み店へ向かったという。
その後も名古屋の夜を満喫。顔見知りの客がいる店で飲んだ後、ホテル近くの居酒屋にも立ち寄り、「ビール1杯だけ飲もうと思って」と振り返った。店内にいたフレンチブルドッグに顔をなめられながら酒を楽しみ、ホテルへ戻って休んだという。