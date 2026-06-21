◇MLB オリオールズ3-2ドジャース(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手の妻・真美子さんが出産を終え、チームに合流。ロバーツ監督がコメントしました。

大谷選手は前日20日、真美子夫人の第2子出産に伴う休暇で、同日のオリオールズ戦を欠場。自身のインスタグラムで無事第2子が誕生したことを公表しました。

ロバーツ監督は試合前、チームに戻った大谷選手について「赤ちゃんもお母さんも元気だと思う。まだ本人には会っていないが、戻ってきたので、少し話せるのを楽しみにしている」とコメントしました。

前回、第1子が生まれた際にはピンクのおもちゃのポルシェをプレゼントしたロバーツ監督ですが、今回について聞かれると「まだ考えていない（笑）。でも赤ちゃんへのプレゼントは贈らなきゃいけないね。良い指摘だ。妻と相談して何か考えるよ」と笑顔を見せました。

また、試合後に大谷選手と会話をしたと明かし「まずは彼と真美子さんにお祝いを伝えた。本人は体の状態はとても良いと言っていた」と話しました。