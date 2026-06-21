大相撲の十両・大花竜（立浪）の関取昇進パーティーが２１日、都内のホテルで行われた。新十両の夏場所は３勝１２敗。名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）は幕下陥落が確実だが、集まった後援会関係者ら約１２０人の前で「先場所は初めての１５日間ということもあり、とてもふがいない結果で終わってしまい、悔しい思いをたくさんしたので、来場所は全勝優勝を目指して、またすぐに関取に戻れるように頑張ります」と決意を述べた。

青森県出身の２４歳は西幕下２枚目の春場所で６勝１敗を挙げ、初の関取昇進を果たした。新十両の夏場所は初日を白星で飾ったが、２日目から５連敗を喫するなど苦しんだ。七番相撲の幕下と違い、１５日間の戦いで「取組が毎日あるので、負けが込んだ時に切り替えができないと、どんどん負けてしまうなと感じた」と反省を込めた。

師匠の立浪親方（元小結・旭豊）からは場所後に「まだ課題がたくさんある。そこを直していかないと通用しないぞ」とハッパをかけられたという。悔しい結果を受けての昇進パーティーとはなったが「応援してくれている人がたくさんいるなと感じたので、その期待に応えれるように、さらに上を目指して頑張っていきたい」と視線を上げた。