◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）

サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、９番人気のスイープアワーズ（牡６歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父ディープインパクト）は、道中最後方からラスト直線で猛追も５着。重賞初挑戦Ｖはならなかった。ディープインパクト産駒の１７年連続ＪＲＡ重賞制覇もお預けとなった。

母は２００５年の宝塚記念などＧ１・３勝を挙げたスイープトウショウ。ディープインパクト産駒の最終世代の超良血馬は、前走・立雲峡Ｓではメンバー断トツのラスト３２秒９で差し切りＶ。２２戦目の今回が重賞初挑戦。舞台を同じ仁川のマイル戦に選んだが、重賞の壁は厚かった。

勝ったのは７番人気のエルトンバローズ（松若風馬騎手）で勝ちタイムは１分３３秒２。６番人気のキープカルム（坂井瑠星騎手）が２着、１番人気のエコロアルバ（横山和生騎手）が３着だった。

国分優作騎手（スイープアワーズ＝５着）「ゲートも出てくれて、外枠でしたしこの馬の形で運べました。エコロアルバの手応えが悪かったので、自分から動く形になりました。昇級戦でこれだけいい競馬ができたのは良かったです」

松山弘平騎手（ミニトランザット＝６着）「勝ち馬の後ろでいい競馬ができました」

田口貫太騎手（ブエナオンダ＝７着）「最後はよく脚を使って伸びてくれました。もう一列前なら際どかったと思います」

幸英明騎手（カズミクラーシュ＝８着）「４コーナーに向いたところでも手応えはありましたが、最後は止まってしまいました。もっとやれていい馬です。今日は馬場的なところもあったのかもしれません」

高杉吏麒騎手（ファーヴェント＝９着）「いいリズムで乗れました。最後はジリジリでしたが」

菱田裕二騎手（メタルスピード＝１０着）「結果的にはもう少しペースを落としたかったですね」

小崎綾也騎手（ファインライン＝１１着）「内枠を言い訳にはできませんが、もう少し外差しの傾向にはめ込めたら良かったです。いい一瞬の脚を持っています」

亀田温心騎手（タガノエルピーダ＝１２着）「外枠でしたが、いいポジションが取れました。道中も手応えは良かったんですけどね。現状は１ハロン短い方がいいですかね。あまり切れるタイプではありません」

永島まなみ騎手（スリールミニョン＝１３着）「１６００メートルでも折り合えたのは収穫でした。外差しの馬場で最後はちょっと苦しくなりました。１４００メートルの方が力を発揮できるのではないでしょうか」

岩田望来騎手（サイルーン＝１４着）「ポジション的にもう一つ前で競馬をしたかった。ガシャンと挟まれたときに馬がひるんだ」

池添謙一騎手（ショウナンアデイブ＝１５着）「外枠からいいところでポジションを取れたけど、緩い馬場で何度か脚を取られました。直線は平らの方がよさそう。展開の助けは必要ですね」

川田将雅騎手（スマートワイス＝１６着）「返し馬の時点でかなり苦しかったですね」

吉村誠之助騎手（シンフォーエバー＝１７着）「行けなかったらちょっともろいですね。行ければ良かったんですが」

太宰啓介騎手（メイショウシンタケ＝１８着）「スタートが悪かったし、終始リズムに乗り切れませんでした」