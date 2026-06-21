「守備は崩壊、攻撃はほぼ無力」「同じ過ちが繰り返された」日本に４失点完敗、GS敗退のチュニジアを母国メディアが痛烈批判！「２試合で９失点…」「W杯における最悪の記録」

「守備は崩壊、攻撃はほぼ無力」「同じ過ちが繰り返された」日本に４失点完敗、GS敗退のチュニジアを母国メディアが痛烈批判！「２試合で９失点…」「W杯における最悪の記録」