「守備は崩壊、攻撃はほぼ無力」「同じ過ちが繰り返された」日本に４失点完敗、GS敗退のチュニジアを母国メディアが痛烈批判！「２試合で９失点…」「W杯における最悪の記録」
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けた日本は開始４分に先制。左からの中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで合わせた。
さらに31分には上田綺世のミドル弾で追加点をゲット。２点リードで前半を終えると、後半には69分に伊東純也が３点目、84分には上田がダメ押しゴールを奪取。４−０の完勝を飾った。
日本に敗れたチュニジアはこれでGS２連敗となり、敗退が決定。この結果を受けて、チュニジアメディア『mosaiquefm』は、「２試合で９失点…チュニジアのワールドカップにおける最悪の守備を記録」と見出しを打ち、次のように報じた。
「これまで、ワールドカップにおけるチュニジアの最多失点記録は、2018年のロシア大会で記録したグループステージ３試合８失点だった。今回は２試合を終えた時点で、記録を塗り替えた」
また『TN』は、「結果以上に懸念されるのは、そのパフォーマンスだ」と指摘。「スウェーデン戦と日本戦では、いずれも同じ過ちが繰り返された。守備は崩壊、攻撃はほぼ無力。何も改善されず、同じ過ちが繰り返されるばかりだった」と厳しく批判している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けた日本は開始４分に先制。左からの中村敬斗の折り返しに鎌田大地がヒールで合わせた。
さらに31分には上田綺世のミドル弾で追加点をゲット。２点リードで前半を終えると、後半には69分に伊東純也が３点目、84分には上田がダメ押しゴールを奪取。４−０の完勝を飾った。
日本に敗れたチュニジアはこれでGS２連敗となり、敗退が決定。この結果を受けて、チュニジアメディア『mosaiquefm』は、「２試合で９失点…チュニジアのワールドカップにおける最悪の守備を記録」と見出しを打ち、次のように報じた。
また『TN』は、「結果以上に懸念されるのは、そのパフォーマンスだ」と指摘。「スウェーデン戦と日本戦では、いずれも同じ過ちが繰り返された。守備は崩壊、攻撃はほぼ無力。何も改善されず、同じ過ちが繰り返されるばかりだった」と厳しく批判している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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