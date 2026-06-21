元プロ野球選手で、野球解説者・野球評論家の緒方耕一が自身のInstagramで、亀梨和也との2ショット写真を公開した。

【写真】緒方耕一と亀梨和也が東京ドームで再会！貴重な2ショットを披露

■緒方耕一「相変わらずカッコ良かったな～」亀梨との再会の喜びを綴る

緒方は2点の写真を公開し、テキストで「昨日日テレ『DRAMATIC BASEBALL』プレゼンターの亀ﾁｬﾝと久しぶりに会いました～」と亀梨との再会を喜んだ。

続けて、「グランドにはいつもﾋﾞｼｯとスーツ姿で来てて 相変わらずカッコ良かったな～」とサムズアップの絵文字を添えて綴った。

最後に「僕は YouTube【緒方耕一のチャチャCHANNEL 】の番組Tシャツをインナーに」と自身のコーディネートを紹介して結んだように、2枚目の写真では、Tシャツ姿で試合を見守る緒方の姿を捉えた写真を投稿した。

■写真：緒方耕一と亀梨和也が東京ドームで2ショット

この投稿を受けてフォロワーからは、「2人ともイケメン」「イケオジ」「東京ドームの雰囲気が感じられる」など、野球を愛する2人のショットにあたたかいコメントが寄せられていた。