中国広東省が最近公表した実在人口は1億6500万人前後に上った。ロシアの人口1億4400万人を上回り、世界9位に相当する規模だ。中国メディアは「人々がある地域へ向かうのは決して偶然ではない。広東省は人口こそ未来であり、発展の切り札であることを証明している」と伝えた。

中国通信社（CNS）によると、2024年の同省内の実在人口は約1億5000万人だったが、わずか2年でさらに1500万人増えた。広東省は「中国一の人口大省」と呼ぶにふさわしい存在になっている。

その人気は、さまざまな指標にも表れている。25年の最終日、広州地下鉄の1日当たり利用者数は1409万3000人に達し、中国全国の記録を更新した。26年第1四半期（1〜3月）には広州白雲国際空港の旅客取扱量が全国首位となった。26年の春節（旧正月）連休には広東省全体で延べ8658万9000人の観光客を受け入れ、観光収入は848億9000万元（約1兆8000億円）に達し、いずれも全国トップだった。

記事は「なぜ人を引きつける力は衰えないのか。答えはシンプルだ。広東省の魅力は、もはや『稼げる』だけではなく、『成長できる』ことにある」と指摘。かつて「東西南北中、金を稼ぐなら広東へ」という言葉が多くの人を奮い立たせ、生計や収入を求めて人々がこの熱気ある地へ向かった。今ではその言葉は「東西南北中、成長するなら広東へ」に変わりつつある。

強い経済力こそが、すべての自信の源になっている。中国最大の経済大省である広東省のGRP（域内総生産）は14兆元（約327兆9066億円）を突破し、37年連続で全国トップを維持している。経済規模は全国の10分の1超を占め、対外貿易の輸出入額は全国の5分の1を占める。

発展計画によると、35年の広東省GDPは22年比で倍増し、25兆元（約585兆5475億円）を突破する見込みだ。新たな広東をもう一つつくるほどの成長余地があり、多くの人の夢を受け止める力を持っている。

さらに重要なのは、広東省が単なる「世界の工場」ではなく、科学技術イノベーションの拠点でもあることだ。広東省の地域イノベーション能力は9年連続で全国首位となり、「深セン―香港―広州」イノベーションクラスターは世界首位に躍り出た。ドローン生産量は全国の9割、産業用ロボットは4割、サービスロボットは8割超を占める。広東省は現在、人工知能とロボット産業の高地づくりに力を入れており、新産業、新分野、新たなチャンスが、各地から人材を引きつけ続けている。

中国区域科学協会の馮奎副理事長は「これは経済大省が重責を担っていることの具体的な表れだ」と見る。政策による継続的な後押しも欠かせない。建設用地など重要要素の重点的な保障や戸籍、社会保障などの社会政策の連携が経済大省に資源を集め、人口を受け入れ、発展の重責を担うための条件をますます整えているという。（編集/日向）