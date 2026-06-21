◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本4-0チュニジア(21日)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2戦となるチュニジア(FIFAランク45位)相手に4点を奪い完封勝利。

この試合でも解説の本田圭佑氏から数々の"本田語録"が飛び出しました。

前半10分のコーナーキックの場面。DF冨安健洋選手がゴールライン際でボールを合わせましたが、相手GKにボールをかき出されゴールラインをわずかに割れず。このリプレイ検証を見た本田氏は「2ミリくらい入っていたと思いますよ」とつぶやきました。

開始早々の先制から次に試合が動いたのは前半31分。FW上田綺世選手のワールドカップ初得点で2点目を追加します。ここから本田氏の解説は徐々にヒートアップし、ゴール直後には「今、伊東純也さんが追い越していったでしょ。パス出すのかと思ったら、“出さへんのかい！”と思って、シュートチャンス潰れたやんと思ったら、あの神シュートですよ」と興奮状態。それでも的確な分析でプレーを解説しました。

さらにMF伊東純也選手が3点目を決め、勢いに乗る日本代表。この状況に本田氏は「今日は勝ちます」と試合時間20分以上を残して日本の勝利を宣言。「100％ってことはないんですけど、99.99999％勝ちます。なのでここからはイケイケどんどんです」と説明。本田氏いわくサッカー界でもまれに出ない"イケイケどんどん"状態を興奮ながらに語りました。

後半39分にはペナルティエリアに走り込んだMF佐野海舟選手があげたボールをFW上田選手がヘディングシュートでゴールに突き刺します。ダメ押しの4点目を獲得した直後には「イケイケどんどんやてこれ！」と本田氏は大絶叫。この日の中でも最大の盛り上がりを見せました。

また"本田語録"は得点シーン以外でも多数飛び出しました。後半33分、途中出場したMF鈴木唯人選手が相手との接触で転倒。森保一監督も両手を広げて抗議する様子をみせます。この判定には、「どう見てもファウルやろ」と声を荒らげます。またリプレイが流れると、「これで何でファウルちゃうねん。そりゃ怒るよ」と抗議する選手や監督に同情しました。