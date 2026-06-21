◇パ・リーグ ロッテ―楽天（2026年6月21日 ZOZOマリン）

フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が21日、ロッテ―楽天戦の始球式を務めた。

「AMI」の背ネームと背番号「315（サイコー）」のユニホームで登場した中井はセットポジションからダイナミックなフォームを披露。投球はワンバウンドとなったが、「初めての始球式だったので、すごく緊張してたんですけど、ノーバウンドではなかったんですけど、ちゃんと届けることができたのでよかったと思います。こんな経験はなかなかないと思うので、本当に楽しんで今日はできたと思います」と笑顔で振り返った。

自己採点を問われると「ノーバウンドで届けたかったっていう思いがあったので、ちょっと悔しい気持ちはあるんですけど、ちゃんとしっかり投げきれたので、んー、90点ぐらいかなって思います」と話した。

中井は新潟県出身だが、中学入学と同時に千葉県内に拠点を移した千葉ゆかりのアスリート。5月には熊谷俊人知事から知事賞も授与された。

この日は千葉県のグルメ・物産品の販売やご当地キャラクターや千葉県にゆかりのあるゲストが来場するイベント「ALL FOR CHIBA」が開催されており、始球式が実現した。