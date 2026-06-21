「昭和町風土伝承館杉浦医院」の調剤室で、薬の説明をする出井寛館長＝2026年5月、山梨県昭和町

甲府盆地を100年以上にわたり襲った「風土病」の流行当時に、多くの患者を受け入れた医院が、伝承館に姿を変え歴史を伝えている。1996年の終息宣言から今年で30年。地元の記憶も薄れる中、近年は現代アートとのコラボイベントを開催し、病気と地域全体で闘った歴史を次の世代へつなげようと取り組んでいる。（共同通信＝山田浩平）

風土病は特定の地域のみで流行した病気の通称で、山梨県では寄生虫による感染症の「日本住血吸虫症」が、重症化すると腹部が大きく膨らみ死に至る病として長く恐れられていた。公式確認は19世紀後半だが、安土桃山時代の文献でも同様の症状の記述がみられるという。

そうした地域の中心地に「昭和町風土伝承館杉浦医院」（山梨県昭和町）はある。病気の原因究明と治療に生涯を費やした故杉浦健造医師が開業。1929年建設の医院棟は当時のまま残り、調剤室のすり鉢や大量の薬瓶、診察室のさびた顕微鏡といった数々の備品が、患者であふれた医院の姿を伝える。

2代目館長の出井寛さん（73）は「県や医師の努力で一つの病気をやっつけたという誇るべき歴史を伝えたい」と語る。

日本住血吸虫症は、明治時代には地域住民の10人に1人が感染するほど流行したが、杉浦医師の取り組みや、県が寄生虫撲滅のため農業用水路のコンクリート化事業を進めたことで、昭和以降は患者が減少。1978年を最後に、国内の感染者は途絶えた。

ただ近年は県内でも記憶が風化しており、歴史の継承が課題となっている。伝承館では絵本の作成や小学校への出前授業に加え、訪れる人の間口を広げようと2023年から現代アートとのコラボイベントに取り組む。

美術家6人が制作した寄生虫を模した切り絵や厄よけを象徴する鬼の彫刻など、病気と関連した作品を展示。来場者の多くは初来館で、評判の良さから、以来毎年開催している。

出井館長は「アートと接することで病気への理解がさらに深まる。美術館のような雰囲気も楽しんでほしい」と期待を寄せている。

「昭和町風土伝承館杉浦医院」の調剤室に残る大量の薬瓶＝2026年5月、山梨県昭和町

「昭和町風土伝承館杉浦医院」で行われた、現代アートとのコラボイベントで展示された鬼の彫刻＝2025年10月、山梨県昭和町

「昭和町風土伝承館杉浦医院」で行われた、現代アートとのコラボイベントの展示を鑑賞する来館者＝2025年10月、山梨県昭和町