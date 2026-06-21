◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本−チュニジア（2026年6月21日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。GK鈴木彩艶（23＝パルマ）を中心に守備陣は無失点に抑え、10年南アフリカ大会以来4大会ぶりの完封勝利を挙げた。

無失点ゲームは14年ブラジル大会のギリシャ戦（0−0）以来3大会ぶりで、完封勝利は10年南アフリカ大会のカメルーン戦（1−0）以来4大会ぶり。鈴木彩は「結果的には大量得点したけど、本当に緊張感のあるゲームの中で、枠内シュートもなかった」とうなずき、「守備陣がしっかりと体を張ってくれたし、自分もクロスの対応で最後まで集中を切らさずにできたので、非常に気の引き締まったいいゲームだったなと思う」と納得の表情を見せた。

最終ラインは初戦からスタメンが2人入れ替わった。「遠征からメンバーが変わる中でゲームをやってきたので、そういった部分で良さが出たというか、今まで積み重ねてきた部分が今日のゲームでもしっかり出せた」と手応え。コミュニケーションも常に取り続けていたことを強調した。

4大会ぶりの完封勝利にも「プレーする機会があんまりなかったので」とさらり。「自分の武器であるロングボールからチャンスを作れたというところは良かったかなと思う」と振り返った。

F組は同じ勝ち点4のオランダが得失点差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。