チュニジアを4-0撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務め、25日（日本時間26日）のスウェーデン戦の展望も語った。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。4点目のシーンでは、本田が「イケイケドンドンやて、これ！」と興奮するなど、この試合でも数々の名言が飛び出した。

25日（同26日）のスウェーデン戦で引き分け以上なら、決勝トーナメント進出が決まる。スウェーデンはこの日のオランダ戦で1-5と大敗を喫した。

本田はスウェーデンについて、「ちゃんとまだ（オランダ戦を）見られてなくて分析しきれてない」と前置きした上で、「スウェーデンはオランダを過小評価してたかもしれない。結果的にめちゃめちゃカウンター食らってるじゃないですか。もっと引いてカウンターに徹した方が良かった」と話した。

日本戦に向けては、「この反省を生かしてカウンター重視でくるんじゃないかな。それが日本にとっては嫌なんじゃないかな」と予想。「チュニジアは狙ってこなかったけどスウェーデンは貪欲にカウンターを狙ってくると思う。日本に（ボールを）持たせてくれると思うけど、それは向こうの狙いかな」と展望を口にした。



（THE ANSWER編集部）