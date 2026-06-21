メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。試合後に中村敬斗がインスタグラムを更新し、投稿された1枚にファンの視線が集中した。

W杯通算1000試合というメモリアルマッチで、日本が躍動した。

前半4分に鎌田大地のゴールで先制すると、同31分に上田綺世、後半24分に伊東純也、同38分に再び上田がゴール。日本のW杯1試合最多となる4得点で、チュニジアを粉砕した。

大勝直後、中村はインスタグラムのストーリー機能で、伊東との写真を公開。ロッカールームで上半身裸の中村が「ナイスゴール」と文字を添えて、伊東を祝福すると、ファンの間に反響が広がった。

「ハッピーセット来たコレ 2人とも良い笑顔してる」

「決して離れることのない二人組」

「中村敬斗のストーリー サービスショットですか？」

「なにこの子可愛いすぎん？」

「2人ともいい笑顔」

「更新はっっっや」

日本は25日（日本時間26日）に1次リーグ最終戦でスウェーデンと激突する。



（THE ANSWER編集部）