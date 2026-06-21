ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2節が2026年6月21日、メキシコのエスタディオ・モンテレイで行われ、日本代表がチュニジア代表に4−0で快勝した。

W杯での1試合最多得点記録を16年ぶりに更新

今試合は、日本代表のW杯通算1000試合目の節目となる一戦だった。前半4分でMF・鎌田大地選手が先制すると、31分にはFW・上田綺世選手が豪快にシュート。2点目を決めた。

2−0で迎えた後半では、24分にMF・伊東純也選手が得点、39分には上田選手が再びヘディングでダメ押しのゴールを決め、よどみない攻撃を重ね勝利した。

日本代表は、10年の南アフリカ大会でのデンマーク戦で記録した3ー1から約16年ぶりに、W杯での1試合最多得点記録を更新した。

「これで何でファウルちゃうねん？！」

SNSでは、解説をつとめた元日本代表の本田圭佑さんの「語録」も話題を集めた。前半こそ穏やかな調子で試合を見守っていた本田さんだったが、ファウルスレスレのプレーに激怒するひと幕があった。

それは後半34分。途中出場の鈴木唯人選手がチュニジア代表2人に囲まれ、両肩を掴まれるなどしたことで、鈴木選手が転倒。しかし、審判はノーファウルの判定を下した。鈴木選手は困惑の表情を浮かべ、森保一監督はベンチ前で両手を広げるジェスチャーを示した。

この判定に、本田さんは「ふざけんなよ！」と激怒。リプレー映像を確認しながら、「ほらほら、これで何でファウルちゃうねん？！ いやいや、どう見てもファールやろ！」と声を荒げた。

「サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドンです」

前半には、「今日は上田さん、絶対点取る気するなぁ」と上田綺世選手の活躍を「予言」するような発言もあった。上田選手はその後にゴールを決めたほか、後半には2点目もあげている。

さらに、後半のハイドレーションブレイクでは、「こっからはイケイケドンドンです。サッカー界でたまにしか出ないイケイケドンドンです」と本田さんらしいワードで日本チームに発破をかけた。

後半39分、史上初の4点目が生まれると、「イケイケドンドンやて、これ！！」と大興奮。実況をつとめた山本紘之アナウンサー（日本テレビ）も「初、初、初の4点！ さあイケイケドンドン日本4点目！」と盛り上げた。

これに本田さんが「めっちゃ使ってくるじゃないすか、おれの言葉！」とすると、山本アナは「すみません、使わせていただきました！」。本田さんは「いいですよ！」と嬉しそうに応じていた。

元日本代表・柿谷曜一朗、「予言」ピタリ

4ー0と快勝を果たした日本代表だが、19日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）で、元日本代表の柿谷曜一朗さんがこの勝利を「予言」していた。

柿谷さんは対戦相手のチュニジアを「そこまで僕自身は脅威と思っていない」とコメントし、「4−0で日本が勝つ」と予想していた。

柿谷さんはチュニジア戦後、自身のXを更新し「4-0 ナイス、勝利！！！」「予想あたってもーた」とポスト。ドンピシャの結果に驚く声が相次いでいる。