サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）に臨み、ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の２ゴールなどでチュニジアに４−０で圧勝。１勝１分けとし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。

上田は前半３１分に右足での強烈なシュートでＷ杯自身初得点を挙げると、後半３８分にヘッドでこの日２点目。１試合２発は日本のＷ杯史上初の偉業となった。日本の１試合４得点も２０１０年南アフリカ大会１次Ｌのデンマーク戦（３〇１）を超えて最多。森保ジャパンのエースストライカーとして大勝の立役者となった。

４月には第１子の女児が誕生したことを発表。妻でモデルの由布菜月とのツーショットや、娘に読み聞かせをしたり同じポーズで寝たりしている様子を自身のＳＮＳで披露していた。この活躍に、ＳＮＳでは 「パパになった綺世ほんと強い」「とんでもパパやん」「父の日に決めるパパになったばかりの上田綺世」など、父となったエースに感嘆の声があがった。

サッカーだけでなく、野球でも父が格別の輝きを放った。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は２０日（日本時間２１日）の本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。真美子夫人が第２子を無事出産したと報告した“当日”に２試合ぶりの電撃復帰を果たし、９回に飛距離約１２６メートルの特大１６号ソロを放った。

日本時間２０日には、自身のインスタグラムで真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表。「私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中で迎えられたことに、この上ない喜びを感じています」「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英語で喜びのコメントを記していた。

日本では「父の日」とあって、ファンは「最強パパすぎる」「父の日だけど父が見せる背中は世界で一番大きい」と感嘆。時間的にも上田の１発目→大谷のアーチ→上田の２発目と立て続けだったこともあり、ＳＮＳには「綺世もまた、パパになった男」 「大谷翔平も上田綺世もパパになってさらに強くなってないか」「大谷といい綺世といいパパ強いわ最高」などと、“父のすごみ”に舌を巻くコメントがあふれた。