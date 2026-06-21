◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠でオリオールズに敗れ、連勝は4でストップした。第2子誕生後、初めての試合となった大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。0―3の9回に2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。

第3打席までは快音を響かせることはできなかった。だが大谷は、土壇場の一振りで球場に興奮を呼び起こした。0―3の9回無死、オリオールズ4番手・キトレッジのシンカーを捉え、バックスクリーン右へ16日（同17日）レイズ戦以来、2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。

打球速度は今季最速タイの114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、打球角度40度の完璧な一発。大観衆は総立ち。降り注ぐ大歓声を背に、大谷は穏やかな笑顔でダイヤモンドを一周した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者によると、大谷が打球速度114マイル（約183.4キロ）を超える本塁打を放ったのはポストシーズンを含め49本目。Xに「これらはすべて2019年以降に打たれたものです。その期間（19年以降）のMLBで他の誰よりも11本多い114マイル以上の本塁打です」と投稿した。