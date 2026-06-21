現在モロッコ代表でW杯に参戦している18歳MFアイユーブ・ブアディに大きな注目が集まっている。



リールではすでに主力としてプレイしている同選手はフランスの世代別代表でも活躍していたが、今年5月に国籍を変更し、モロッコ代表を選択。W杯の初戦となるブラジル戦が公式戦初出場となったが、圧巻のパフォーマンスを見せ、一気に注目を浴びた。



そんななか、アーセナルのレジェンドであるパトリック・ヴィエラ氏とチェルシーのレジェンドであるジョー・コール氏もモロッコの新星ブアディの才能を絶賛しているようだ。英『METRO』が伝えた。





ヴィエラ氏は「本当に素晴らしい。彼はまだ18歳なのに、30歳のようにプレイする」とブアディについてコメント。さらに続けて、「彼は戦術眼に優れ、ポジショニングも的確だ。ビルドアップに必要な技術を備えているだけでなく、メンタル面も非常に強い選手だ。モロッコの中盤3人はかなり気に入っているよ。でも、このチームで最も才能に恵まれた選手はやはり彼だろう」と讃えている。一方のジョー・コール氏は同選手にアーセナルが興味を示していることにも触れ、「彼がアーセナルに行かないことを願おう！」とジョークを交え、次のように絶賛した。「彼は素晴らしい。今大会でこれまで見てきた中で最高の若手選手だ。彼がプレイしているリールを訪れた時、そこで働くスタッフや理学療法士たちに彼について尋ねたことがあった。リールからはこれまで多くの優秀な若手選手が育ってきたからね」「すると彼らは、『このアカデミーから出てきた選手の中でもトップクラスだ』と話していたよ。さらに『まるでベテラン選手のようにプレイする』とも言っていた。そして、最初の2試合でまさにそれを証明した」モロッコは初戦ブラジルに引き分けたが、続くスコットランド戦では1-0で勝利し、順調に勝ち点を積み重ねている。結果次第では決勝トーナメント1回戦で日本代表と戦う可能性もあるモロッコだが、18歳MFブアディは要注意人物の一人となるだろう。