◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。

ＭＦ堂安律は右ウィングバックで先発し、攻守で高い強度でプレーを続けた。守備ではタックルして相手の攻撃を阻むなど、体を張ったシーンも見受けられた。大きな存在感を示したが、「貢献できることはまだまだあると思ってるんで、満足してない」ときっぱり。今大会では守備に軸を置き、「勝たせる選手が自分だと思っている。得点、ゴールがもちろん理想ですけど、そうじゃなかったとしてもチームに貢献できるようにやっていきたい」と献身的なプレーを続けている。

今大会ではエースナンバーを背負った２８歳。これまでは名波浩さん、中村俊輔さんら名選手がつけた「１０番」。これまではストライカーを多くつけてきた番号だが、「ゴールよりもアシストでチームを勝たせることが僕の理想の１０番」とサポートをして勝利に導くことを第一に考えている。「能力を超えられるとか、そういうの関係なしに彼ら（歴代の１０番）を本当に超えたいなら、チームで結果を出すべき。チームとして時代を超えるべきだと思う。その時代の１０番でありたいと思いますしそういう意志は強い」と力強く語った。今大会では日本史上初の８強進出、さらには優勝を目指す森保ジャパン。エースナンバーを背負い新時代を作る。