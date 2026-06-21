◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。

３９歳のＤＦ長友佑都は１５日のオランダ戦に続き出番はなかった。それでも、試合数日前はミーティングで熱い思いを伝え士気を高め、試合中は声を枯らしてチームを鼓舞し続けた。過去４大会で一度も２戦目を勝てなかったが、ジンクスも打ち破り「僕自身も５度目の正直だったので、４回負けて今回は勝たなくてはいけないという第一弾だったので、まずは一段階、５度目の正直を突破できて良かった。第２弾はベスト８の壁と優勝という目標があるので。５度目の正直の第３弾を突破してきたいきいと思います」と声を弾ませた。

試合には妻で女優の平愛梨、息子が観戦にきていると明かした。５大会連続出場に向けて「もちろん、試合に出ている姿を見せたいですよね。（出たい）気持ちは強い。出た時をイメージして準備しています」と気持ちを高めていた。