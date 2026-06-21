【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアを４―０で下し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。

＊ ＊ ＊ ＊

森保ジャパンの絶対的エースが日本人選手初の快挙を達成した。１―０の前半３１分、ＤＦ板倉滉の縦パスから力強いミドルシュートを放ち、Ｗ杯通算３戦目で待望のＷ杯初得点を決めると、後半３８分にはＭＦ佐野海舟の右クロスから４点目を沈めた。Ｗ杯での１試合４得点は日本代表で過去最多。１試合で２得点を奪った選手も上田が初となった。上田は「一番大きな仕事である得点という結果でチームに貢献できたというのはすごくいいこと」と胸を張った。

自身のＷ杯初得点を決めた直後、両手で顔を覆い、背中にある背番号「１８」を誇らしげにアピールした。１８番は元ドイツ代表ＦＷクリンスマンが好きだった父・晃さんが社会人リーグで背負っていた番号。上田自身もその番号に憧れ、背番号「９」からの変更をチームに直訴して、同番号をつかみとった。特別な番号で奪った特別な場所でのゴールは格別だった。

「Ｗ杯に出ることと同じぐらい、１８番を背負うのは僕にとっては意味のあること。その上で結果を残せたのはすごくうれしい」

周囲への感謝も忘れない。自身の原動力に家族、友人など、声援を送ってくれる人たちのことを挙げ「みんなの期待に応えたい。これ以上遠いところはないが、より遠いところに僕が行って、そこにも足を運んでもらいたい。もちろんファン・サポーターの方もそうだし、僕の原動力は応援してくれている人にあるのかなと思っている」とかみしめた。