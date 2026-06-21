◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。FW上田綺世（27＝フェイエノールト）は待望のW杯初ゴールを含む2発で勝利に貢献した。

インタビューでは「ホッとしています」と笑顔。W杯初ゴールを決め、「前回大会で悔しい思いしたので、それをようやく晴らせた気がします」と喜びをかみしめた。

1点をリードして迎えた同31分、上田が相手の股を抜く強烈なミドルシュートをサイドネットに突き刺した。誰もが待ち望んだエースのW杯初ゴール。得点後は喜びを噛みしめるように両手を合わせていた。後半38分にも頭で流し込み、ダメ押しの4点目を奪った。W杯での1試合複数得点は日本人初の快挙となった。

上田の快挙に、所属クラブのフェイエノールトが反応。クラブ公式Xを通じ「Ayase Ueda. World class goal machine（上田綺世はワールドクラスのゴールマシンだ）」と絶賛。続けて日本語で「なんという試合だ。日本、おめでとう！」と祝福した。