◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第２戦 日本４―０チュニジア（２０日・モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４発は日本のＷ杯史上最多となった。

１６強入りした２２年カタールＷ杯に続き、日本代表史上初めて２大会連続で指揮を執る森保一監督は、日本代表監督として最多となるＷ杯３勝を挙げた。

◆過去のＷ杯日本代表監督成績<

▼岡田武史（９８年フランス、１０年南アフリカ）２勝１分け４敗

▼トルシエ（０２年日韓）２勝１分け１敗

▼ジーコ（１０年ドイツ）１分け２敗

▼ザッケローニ（１４年ブラジル）１分け２敗

▼西野朗（１８年ロシア）１勝１分け２敗

▼森保一（２２年カタール、２６年北中米）３勝２分け１敗＝北中米大会１次リーグ第２戦終了時

※PK戦は引き分け扱い