◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。

W杯“鬼門”第2戦のイメージを払拭した。

日本は前半4分、MF中村敬斗の左クロスをMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が左足のバックヒールで合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦のオランダ戦に続き2試合連続の得点。W杯での2戦連発は、02年日韓大会のMF稲本潤一以来24年ぶり。また、前半4分の得点は、18年ロシア大会1次リーグ・コロンビア戦でMF香川真司が記録した前半6分を更新し、W杯での日本史上最速ゴールとなった。

同31分にはFW上田綺世（27＝フェイエノールト）が相手DFの股を抜く強烈なシュートをサイドネットに突き刺した。上田は後半38分にも得点し、日本に4点目をもたらした。W杯での1試合複数得点は、日本史上初となった。後半24分にはMF伊東純也（33＝ゲンク）も続いた。伊東はこれがW杯初得点。33歳での得点も、18年ロシア大会セネガル戦での本田圭佑（32歳）を抜く最年長弾だった。

日本にとってW杯での第2戦は鬼門だった。過去7大会で、第2戦で勝利した02年日韓大会のロシア戦（1―0）だけ。前回のカタール大会では第2戦のコスタリカ戦では0―1と敗れていた。MF堂安律（28＝フランクフルト）は「第2戦で勝てない課題があった中、この大勝は日本サッカーにとって大きな一歩だと思う」と胸を張った。

先制点を挙げたMF鎌田も「本当に前回の苦い経験があるんで、自分たちは本当にそれを、その経験を活かせたと思う。本当にチームとしての雰囲気もみんなが本当に理解してて、まあこの試合がどれだけ大事かっていうのも理解してた中で、まあしっかり結果を持ち帰れたっていうのは良かった」と安どの表情を見せた。

試合出場はなかったが、5大会連続選出のDF長友佑都（FC東京）にとっても第2戦の勝利は初めて。自身は出番がなかったものの、「4回負けて今回勝たなきゃいけないっていう第1弾だったんでね。まず第一段階を突破できて、5度目の正直を突破できてよかったなと思います」と喜び、「第2弾はベスト8の壁と、優勝という目標があるんでね。5度目の正直の第3弾を突破していきたいなと思います」と今後へ視線を向けた。