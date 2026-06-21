◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本４―０チュニジア（２１日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４発は日本のＷ杯史上最多記録となった。この試合でオランダと並ぶ勝ち点を４に伸ばした。次のスウェーデン戦に引き分けても２位以内での決勝トーナメント進出ができる状況だ。

日本代表の森保一監督は、第３戦のスウェーデン戦に向けて手綱を緩めず。「まず勝つことが大きな目標だと思っている」と意気込んだ。日本代表はチュニジア代表に勝ったことで勝ち点を４に積み上げ、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。第３戦は１位通過に向け、現状同じ勝ち点で並んでいるオランダとの得失点差での勝負になる。オランダは第３戦で、２試合連続の大敗を喫したチュニジアと対戦する。「得点をより多く重ねることができれば、それはよりチームとして自信になる。今日のように無失点に抑えながら、より多くの点を奪えるように目指したい」と攻めの姿勢を貫く決意だ。